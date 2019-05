Breton, André - Surréalisme

Le Surréalisme et André Breton

- Mouvement littéraire et artistique- Mot introduit par Apollinaire pour définir la pièce du théâtre « Mamelles de Tirésias » (1917)- Mots-clés du Surréalisme:, Rêve (= Baudelaire, Rimbaud et Nerval) et Inconscient- Lainfluence le mouvement surréaliste : 1899 publication de « L’interprétation des rêves »- Des années 20 à la fin de la Seconde Guerre Mondiale avec une pause pendant la guerre- Devient un mouvement international- Naît par le: mouvement naît pendant la Première Guerre Mondiale. Des jeunes artistes en Suisse dénoncent la cruauté de la guerre. Ils sont contre tous les conformismes bourgeois, au point où Tristan Tzara, représentant plus connu, dira : « Je détruis les tiroirs du cerveau et ceux de l’organisation sociale », véritable révolte absolue- Recherche de la pensée pure, sans utiliser la raison et qui se base sur une connaissance supérieur: l’inconscient- Imagination sans limites, formes nouvelles d’écriture (= Apollinaire)- Nouvelle forme d’écriture:, ou l’écrivain écrit la première chose qu’ont dans l’esprit, il fait sortir les pensés les plus profondes, sans lés contenir (utilisé par la première fois dans le recueil « Champs magnétique » de André Breton et Philippe Soupault. On a aussi le jeu des « cadavres exquis », c’est-à-dire la création des phrases dues au cas, on écrit sans le côté rationnel pour donner plus importance aux rêves, à l’imagination et aux choses surréalistes- Chef de fil du Surréalisme- Il était un médecin- Il était dans le groupe dadaïste, puis il sente l’exigence de changer, parce que détruire sans rien proposer etest inutile. Donc naît le Surréalisme pour retrouver la dimension profonde de la nature humaine- tiré par «», essai du 1924 par lequel il fonde le mouvement- Dans la première partie, il donne une définition du Surréalisme et revendique toute la puissance du rêve et de l’imagination sans limites- Recherche de la pensée pure, sans utiliser la raison et que se base sur une connaissance supérieur:- Indique: on doit faire tabula rasa de toutes autres convictions et préconcepts, être passifs mais réceptifs de quoi nous dit l’inconscient, alors écrire vite, sans relire même si les phrases suivantes seront difficiles à écrire sans y penser