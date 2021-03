“Onore al Merito”: la borsa di studio che ti aiuta a superare i concorsi in divisa - Live con AssOrienta il 25 marzo alle 15:30

“Onore al Merito”: più di 700 borse di studio per sognare la divisa

“Onore al Merito”: tutte le info da conoscere

Il bando è aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 17 e i 26 anni in possesso della cittadinanza italiana e del diploma di maturità, che è possibile conseguire entro la fine dell’anno scolastico 2021/2022;



Le prime due prove si svolgeranno tramite l’APP Nissolino Corsi, così da garantire la massima sicurezza dei partecipanti, fondamentale in tempi di pandemia. Il colloquio finale, invece, potrà essere svolto in presenza o attraverso la piattaforma Zoom;



Le selezioni saranno strutturate in diverse fasi:

Prova scritta di cultura generale, dalle 11,00 alle 18,00 del 19 Maggio 2021; Prova scritta di livello e logica, dalle 11,00 alle 18,00 del 20 Maggio 2021; Colloquio motivazionale-attitudinale, a partire dal 24 Maggio 2021. Entro venti giorni dalla pubblicazione del bando di concorso “Onore al Merito” sarà resa pubblica la Banca Dati dalla quale saranno estrapolati i quesiti della Prova scritta di cultura generale.

Le 702 borse di studio sono così divise:

432 (144 totali; 288 parziali) borse di studio per ciascun centro Nissolino; 270 (90 totali; 180 parziali) per i corsi in live streaming in città non coperte dai centri Nissolino Corsi; 1 borsa di studio per la Nissolino Academy di Roma, un esclusivo iter formativo formulato appositamente per quei giovani che aspirano a ricoprire i futuri posti nei quadri dirigenziali delle Amministrazioni in divisa.



La borsa di studio totale copre il 100% della quota d’iscrizione, quella parziale copre il 50%. Entrambe garantiscono la frequenza alle diverse tipologie di percorso che hanno una durata di anno a partire dal settembre 2021.



