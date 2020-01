Cerchi lavoro? Le 10 esperienze che dovresti fare prima dei 30

10. Non smettere di imparare

9. Diventa un esperto

8. Impara a gestire lo stress

7. Fare rete è essenziale

6. Fai volontariato

5. Gestisci il tuo tempo

4. Lasciare un lavoro che non ti piace

3. Esser licenziato

2. Invia una mail ad una persona che ammiri

1. Annota su un diario i tuoi successi

molte cose quindi sono destinate inevitabilmente a cambiare, non solo per quanto riguarda la vita privata!Noi di Skuola.net, per farti arrivare tranquillo e preparato alla fatidica data del tuo trentesimo compleanno, abbiamo deciso di elencarti leAnche se le lezioni universitarie sono ormai un ricordo sbiadito, questo non vuol dire che hai raggiunto il livello massimo di sapere necessario al tuo lavoro, anzi.Sapere un po’ di tutto aiuta sicuramente ad avere un livello di cultura generale rispettabile che ti permette di affrontare conversazioni di diversa natura. Arrivati a trenta anni però, è opportuno anche essere specializzato in un campo ben preciso: aiuta sia in campo lavorativo che su quello dell’immagine.In campo lavorativo dover gestire diversi compiti e risolvere problemi ed imprevisti dell’ultimo minuto è qualcosa che si verifica spesso. È quindi facile accusare stress derivante da queste situazioni: farsi prendere dall’ansia e dal nervosismo non aiuta affatto.Se vuoi una carriera di successoa cui far riferimento. È infatti essenziale perché aiuta ad evitare errori e a saper gestire nuove situazioni!La morale non c’entra, fare volontariato infatti, fa bene non solo a livello personale ma aiuta anche la tua parte professionale.Essere disorganizzati non è una caratteristica apprezzabile nel mondo del lavoro, così come nella vita in generale. Se però a venti anni, da stagista, non saper gestire il proprio tempo può essere giustificabile, a trenta non lo è di certo.non soddisfacente. Dopo i trenta, infatti, questa libertà viene meno quindi approfittane finché sei in tempo. Lavorare in un posto di lavoro che non ti piace o nel quale non hai possibilità di crescita può solo che danneggiare la tua carriera. Licenziarti, in questi casi è la scelta migliore!sulle tue capacità e su cosa vuoi fare da grande. Arrivare a spegnere le trenta candeline, consapevoli di chi si è, lavorativamente parlando, può essere un ottimo trampolino di lancio per una carriera di tutto rispetto.Ognuno di noi ha un modello a cui si ispira per fare al meglio il proprio lavoro. Cercare un contatto con la persona in questione può essere davvero molto utile per avere consigli e capire maggiori cose del proprio lavoro.Chi lo ha detto che il diario è un qualcosa solo per adolescenti? Anche da adulti infatti bisogna averne uno: non per annotare le proprie vicende sentimentali maRileggendoli di volta in volta, sarai in gradi di prendere consapevolezza delle tue qualità e puntare su quelle quando sarà necessario! Magari tieni il diario ben nascosto, qualche collega potrebbe ‘rubare’ le tue qualità!Manlio Grossi