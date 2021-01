I lavori più richiesti nel 2021, ecco quali sono

Le professioni più richieste per il 2021: i settori più ambiti

55% al Nord;

20% al Centro;

25% al Sud.

Le 10 professioni più richieste ad elevata qualifica

Infermiere qualificato

Tecnico di laboratorio/specialista sanitario

Medico

Software engineer e Java software engineer

Analista software

Sistemista/tecnico di rete

Onsite manager

Responsabile vendite

Specialista commerciale/analista vendite

Tecnico commerciale estero/export manager

Le 10 professioni più richieste per il 2021 a media qualifica

Operatore socio sanitario

Specialista amministrativo

Contabile

Specialisti del credito

Responsabile di negozio

Consulente

Badante

Supporto/assistenza clienti

Operatore call center

Addetti helpdesk

I 10 lavori più richiesti nel mondo operaio

Addetto stampaggio/Presse/Lavorazione lamiera

Operaio saldatore

Operaio tornitore

Addetto macchine Cnc

Tagliatore/Cucitore

Addetti tintoria/stireria

Verniciatore settore mobili

Carpentiere

Muratore

Autista/corriere

Il mondo del lavoro nel 2020 non ha certoa causa della pandemia che si è abbattuta sull’Europa e sul mondo. Tuttavia,formulate da Assolavoro Datalab (analisi dell’ultimo bimestre del 2020) e riportate da Investireoggi : scopriamo quindi quali sono le professioni più ricercate.Innanzitutto è necessaria una: entro la fine dell’anno del 2021, ma in Italia non saranno equamente divise nel territorio, bensìDetto ciò,, seguiranno quindi. Scopriamo ora insieme i lavori più richiesti.Secondo le analisi dirette da Assolavoro Datalab,tramite scouting effettuato su Linkedin e Trovit nei primi dieci giorni del mese di novembre, e. Infatti negli ultimi due mesi dell’anno,e questa situazione sanitaria continuerà ad influenzare la domanda per buona parte del 2021. Quindi in cima alla classifica delle professioni ad elevata qualifica più cercate troviamo nell’ordine:più richieste nel 2021:Concludiamo con un’ultima. I profili più ricercati in questo ambitonel settore industriale made in Italy, ma anche autisti e corrieri: