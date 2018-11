Il nuovo professionista più desiderato nel mondo: chi è il Bakery Chef e come diventarlo

Non solo il classico “cuoco”. Il mondo della cucina racchiude al suo interno tante figure professionali sempre più richieste. Tra queste c’è quella del Bakery Chef, che fa riferimento ad uno dei lavori più antichi e importanti di sempre, il panettiere. Ma se state pensando al tradizionale “fornaio”, dovrete fare uno sforzo in più.

Sì, perché con ALMA il Bakery chef rinnova la sua figura facendone uno dei “Next Generation Chef” al centro del progetto formativo della Scuola, che delinea una nuova generazione di professionisti della ristorazione lontana dalla crisi. Questo perché i diplomati ALMA ricevono una formazione di prim’ordine, sempre a contatto con le esigenze e le richieste del mondo del lavoro a livello internazionale.



Se vuoi diventare anche tu un Bakery Chef, non ti resta che scoprire di più sulle opportunità che puoi cogliere al volo, in Italia e all’estero.

Come diventare un Bakery Chef

Gli sbocchi professionali

Non esiste un alimento così semplice e così buono come il pane, fatto di materie primordiali e ricco di memorie e ricordi”. A parlare è la messicanala Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Il corso, unico nel suo genere,necessarie per apprendere un mestiere che, nonostante il suo carattere millenario, è ad oggi molto in voga.Sotto la guida del Maestro Panificatore Ezio Marinato, gli aspiranti Bakery Chef, oltre a frequentare ben 9 settimane di lezioni frontali teoriche e pratiche sulla panificazione,, e nelle strutture di ristorazione e di hotellerie tra le più rinomate in Italia.Insomma unae che permette ai suoi studenti di acquisire tutte le competenze per svolgere al meglio questa professione, come ha sottolineato Eliana: “Posso dire che la mia visione come professionista nell’ambito della ristorazione sia a 360 gradi dopo questo corso”.“Essere una Bakery Chef mi consente di avere di fronte a me un mondo pieno di opportunità”. La risposta a chi si domanda a cosa possa portare il corso di Panificazione offerto da ALMA sta tutta in queste parole.sia in Italia che all’estero.Le figure professionali che si possono ricoprire, tutte accomunate dall’arte della panificazione, sono sì legate al mondo del pane e dei prodotti da forno, ma lasciano spazio alla fantasia per quanto riguarda le loro applicazioni e declinazioni. Inoltre sono tutti ruoli che si possono svolgere sia in proprio,Basti pensare che, dopo il diploma, Eliana è tornata in Messico per lavorare nel 6° miglior ristorante latinoamericano.quindi, vuol dire esserefacendo un percorso di qualità sotto tutti i punti di vista, non solo formativo