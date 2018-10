Lavorare in tutto il mondo subito dopo il diploma: come riuscirci

Sei un neodiplomato che ancora non ha deciso quale sarà il suo prossimo passo?

Pensi che il tuo futuro possa essere orientato verso il mondo della ristorazione?

Hai già esperienza nel settore ma senti il bisogno di migliorare la tua preparazione?

Il Corso Superiore di Sala, Bar e Sommellerie potrebbe essere la risposta. ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, offre un corso ben strutturato e progettato per la preparazione di professionisti competitivi a livello mondiale. Ma andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Un corso innovativo che guarda al futuro della professione

Il punto di forza? Un mix di teoria e pratica

ALMAlink: 9 diplomati su 10 già al lavoro

Una location da favola nel cuore della Food Valley in Emilia

Lapropone un corso completo, volto a formare dei professionisti consapevoli del: è suo compito intrattenere rapporti con i clienti, accoglierli, servirli e gestire il servizio, grazie alle sue conoscenze sul galateo, sulle tecniche di preparazione e sul prodotto in sé.La formazione che ALMA mette a disposizione dei suoi studenti prende come riferimento la richiesta proveniente dal mercato del lavoro a livello internazionale. Ilnasce proprio dall’esigenza di mercato di raccogliere in un’unica figura questi tre aspetti del servizio all’interno del ristorante.Ilsi sviluppa in sette mesi, divisi equamente in un, senza però trascurare le esercitazioni pratiche,in Italia o all’estero grazie alle collaborazioni messe a disposizione dal network di ALMA. Una formazione completa e competitiva passa proprio per l’aspetto pratico, quando lo studente si trova immerso nel contesto lavorativo, ed è questo che contraddistingue i corsi ALMA.Inoltre, sono molti i diplomati ALMA che, grazie agli stage programmati dalla scuola,o che, grazie a questa esperienza, hanno iniziato a lavorare con i contatti coltivati durante il periodo di stage. Questo, soprattutto grazie alla versatilità della figura professionale proposta, indispensabile nel settore dell’alta ristorazione come nel settore alberghiero, presso caffè e bar, a contatto con la clientela o nel mondo imprenditoriale.Ecco alcune sedi di stage in cui è può essere accolto un allievo ALMA:Oltre alla possibilità di trovare lavoro grazie agli stage forniti compresi nel corso, ALMA riserva ai propri diplomati Alma. La piattaforma gestisce le offerte di impiego che arrivano direttamente da parte delle aziende, facilitando così i suoi diplomati nell’inserimento nel mondo del lavoro. Basti pensare che il tasso di occupazione dei diplomati Alma, che dal 2004 a oggi sono più di 4.000, è dell’ 89,9% e di questi il 30% è occupato in una struttura all’estero. Questo portale è solo uno degli impegni concreti che la scuola ha sviluppato per fornire sostegno e ausilio ai neodiplomati in cerca di lavoro.“Il nostro impegno è quello di formare i futuri professionisti dell’ospitalità, - così racconta il progetto ALMAlink Andrea Sinigaglia, Direttore Generale di ALMA e continua - supportandoli nel trovare una collocazione nel mondo del lavoro coerente con il livello di preparazione acquisito e con le aspirazioni personali.”Ma studiare in ALMA non è solamente un’occasione per diventare professionisti qualificati e trovare lavoro in tempi brevi. L’esperienza ALMA è gratificante anche durante il percorso di studi. I corsi si svolgono in una, una vera e propria oasi del gusto, a pochi chilometri da Parma. Gli studenti alloggiano presso un residence poco lontano dalla Reggia, per seguire un orario full time di otto ore di lezione giornaliere.. Al suo interno sono attrezzateper le lezioni teoriche,, unafornitissima, con oltre 14.000 volumi inerenti al mondo dell’enogastronomia, un, dove simulare l’attività del servizio e approfondire la tecnica di accoglienza e gestione della sala, un’per l’analisi e la degustazione dei vini e unaallestita nei sotterranei della Reggia con oltre 1.000 etichette rappresentanti il panorama enologico italiano, per lo studio, gli approfondimenti e le degustazioni.