Simulazione di una cella di memoria

/*Autore: Fabrizio CiotolaNome file:Cella di memoriaCLasse:3I*/#include #include #include #define DIM 10int controllo(int mat[DIM][DIM], int x, int y);int main ()srand(time(NULL));int mat[DIM][DIM];int valore,x,y=0;// creazione matrice con numeri casiualifor(int y=0; y 0 && mat[x-1][y]==1)conta++;// se x non si trova nella posizione x=9 && y=0 allora controllare la cella successiva e nel caso in cui trova 1, somma alla variabile "conta" +1if(x 0 && mat[x][y-1]==1)conta++;// se y non si trova nella posizione x=0 && y=9 allora controllare la cella successiva e nel caso in cui trova 1, somma alla variabile "conta" +1if(y