Frasi in latino e tradotte in italiano

Frasi in latino

Frasi tradotte in italiano

1. Bonae dominae sedulas ancillas dilîgunt.2. Parvã alaudã albâ aurorâ nuntiatur.3. Insularum nautae saevas et periculosas procellas non timent.4. Noctuae opacarum silvarum densas umbras quaerunt.5. A magnã deã terrâ nostrâ protegitur.6. Siciliae incolae multas claras colonias condunt.7. Poëtae magnam et sempiternam Graeciae gloriam canunt.8. Assiduae pluviae magnas ruinas terris et incolis parant.9. A matronã sedularum ancillarum diligentiâ modestiâque probantur.10. A bonis amicis maestae Corneliae curae levantur.11. Piratae multas Asiae terras et insulas vastant et magnam praedam cumulant.12. A piis ancillis pretiosâ Vestae flammâ servatur.1. Le buone padrone hanno care le ancelle operose.2. Dalla piccola allodola viene annunciata la bianca aurora.3. I marinai delle isole non temono le tempeste violente e pericolose.4. Le civette ricercano le fitte tenebre delle foreste ombreggiate.5. La nostra terra è protetta da una grande dea.6. Gli abitanti della Sicilia fondano molte celebri colonie.7. I poeti celebrano la gloria grande dell'eterna della Grecia 8. Piogge costanti procurano grandi danni alle terre e agli abitanti.9. La modestia e la diligenza delle ancelle operose sono approvate dalla matrona.10. Le tristi preoccupazioni di Cornelia sono alleviate dalle buone amiche.11. I pirati saccheggiano molte regioni e molte isole dell' Asia , e accumulano un grande bottino.12. Dalle devote ancelle viene custodito il prezioso focolare di Vesta.