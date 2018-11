Frasi in latino tradotte in italiano con prima declinazione

Frasi in latino

Frasi tradotte in italiano

1. Nautae ab Africã ad Italiam navigant, sed piratarum crebras insidias timent: nam nostrae pae-ninsulae orae a piratis infestantur.2. Vigiliarum sollertiâ incolas a piratarum minis servat.3. Nostrae strenuae copiae a Germaniã et ab Africã remeant cum magnã praedã: quare a Romae incolis celebrantur.4. Poëtae Syracusarum divitias gloriamque celebrant.5. Terentiae in splendida villa cum caris amicis lautas epulas convivis praebet.6. A clararum Athenarum poëtis gratae Graeciae deabus fabulae canuntur.7. Formicis mirâ diligentiâ est; multis antiquis fabulis heae parvae bestiôlae laudantur.8. Romanarum copiarum amicitiâ cum Masinissã semper firmâ est.1. I marinai navigano dall'Africa verso l’Italia, ma temono la continua insidia dei pirati: le coste della nostra penisola, infatti, sono tormentate da pirati.2. L’abilità delle vedette difende gli abitanti dalla minaccia dei pirati.3. Le nostre coraggiose truppe tornano con un ricco bottino dalla Germania e dall'Africa: perciò sono onorate dagli abitanti di Roma.4. I poeti glorificano l’opulenza e la gloria di Siracusa.5. Terenzia, insieme alle care amiche, offre un lauto banchetto ai convitati nella magnifica fattoria.6. Dai poeti della celebre Atene vengono recitati racconti graditi alle dee della Grecia.7. Le formiche possiedono uno zelo stupefacente; questi piccoli insetti vengono elogiati in numerosi miti antichi.8. L’alleanza delle truppe Romane con Massinissa è sempre solida.