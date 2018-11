Frasi in latino tradotte in italiano

Frasi in italiano

Frasi tradotte in italiano

1. Multae longinquae Africae terrae infecundae sunt.2. Gaiae elegantiâ matronae amicis notâ est.3. Casae ianuâ parvâ et angustâ est.4. Magistrâ, industriae discipulae sumus, haud desi diosae!5. Romanarum strenuarum militiarum victoriâ splendidâ est.6. Saepe linguâ discordiae causâ est.7. Campaniâ terrâ fecundâ amoenâque est.8. Multae et magnae Europae insulae sunt.9. Poëtarum nugae puellis gratae sunt.10. Messanae et Catinae incolae nautae sunt, magnas et periculosas procellas non timent.11. Ubicumque Graecarum coloniarum magna et sempiterna fama est.12. Fortuna caeca et varia est: a Fortuna saepe magnae divitiae dantur et raptantur.13. Piratarum vita, puella, periculosa est.14. Magnae victoriae memoria incolis semper grata est.1. Molte lontane regioni dell'Africa non sono fertili.2. L'eleganza di Gaia è nota alle amiche della matrona.3. La porta della capanna è piccola è stretta4. O maestra, noi siamo allieve laboriose, non pigre!5. La vittoria delle valorose truppe Romane è magnifica.6. Spesso la lingua è causa di discordia.7. La Campania è una terra fertile ridente.8. Le isole dell'Europa sono numerose grandi.9. Le bazzecole dei poeti sono gradite dalle fanciulle.10. Gli abitanti di Messina e di Catania sono marinai, non temono le tempeste grandi e pericolose.11. La fama delle colonie greche è ovunque ampia e immortale.12. La sorte ci che capricciosa: grande ricchezza è spesso data è tolta dalla sorte.13. Oh fanciulla, la vita dei pirati è pericolosa.14. Il ricordo di una grande vittoria è sempre gradito dagli abitanti.