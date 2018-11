Frasi in latino tradotte in italiano

Frasi in latino

Frasi tradotte in italiano

1. Minervâ pugnarum deâ est.2. Filiôlâ, non semper iustitiâ est!3. Dominâ et ancillae in villã sunt.4. Tenerarum columbarum alae albae sunt.5. Puellae, territae estis opacã silvã.6. Agricolae in opacis silvis sunt.7. In Africã magnâ beluarum copiâ est.8. In deae arã rosarum coronae et odoratae placentae sunt.9. Musae poëtis carae sunt.10. In villae areã gallinae et columbae sunt.11. Ursae et lupae saevae beluae sunt.12. Ursae et lupae in insulae silvis sunt.13. Campaniae insulae Italiae incolis et advenis notae sunt.14. Thebarum et Athenarum incolis periculosae sunt Persarum minae.15. In dominae villa multae statuae sunt, diis deabusque sacrae.16. Magnae divitiae non tutae sed ruinae causa saepe sunt.1. Minerva è la dea delle battaglie.2. O figliola, non c'è sempre giustizia 3. La padrona e le ancelle si trovano nella fattoria.4. Le ali delle delicate colombe sono bianche.5. O fanciullè, siete spaventate a causa della foresta buia.6. Gli agricoltori si trovano nelle foreste ombrose.7. In Africa c'è grande abbondanza di animali selvatici.8. Sull'altare della dea ci sono corone di rose focacce profumate.9. Le muse sono care ai poeti.10. Nel cortile della fattoria ci sono colombe e galline.11. Lupe e orse sono bestie feroci.12. Le orse e i lupi si trovano nelle foreste dell'isola.13. Le isole della Campania sono note agli abitanti dell'Italia e ai forestieri.14. Per gli abitanti di Tebe e atene, la minaccia dei Persiani è pericolosa.15. Nella villa della padrona ci sono molte statue, sacre agli dei e alle dee.16. Una grande ricchezza non è sicura, ma spesso è causa di rovina.