Uso e significato di “tout” in francese

“Tout” può avere valore di aggettivo, di pronome, di avverbio

1) Tout = aggettivo

E’ variabile: tout (maschile singolare) – toute (femminile singolare) – tous (maschile plurale – toutes (femminile plurale)

Esempi:

Pour faire ce gâteau j’ai utilisé tout le sucre, toute la farine et tous les œufs.

Toutes les filles sont arrivées en retard.

2) Tout = pronome

Ha le stesse forme dell’aggettivo (tout, toute, tous, toutes). Tuttavia, “tous” ha la “s” sonora e si pronuncia [tus]. Si colloca davanti al participio passato.

Esempi:

Ce sont des livres intéressants: je les ai tous lus

Est-ce que tu as lus ces letrtres? Oui, je les ai toutes lues.

3) Tout = avverbio

In italiano, in questo caso, corrisponde a “del tutto”, “completamente”, “proprio”

Trattandosi di un avverbio dovrebbe essere invariabile, ma non è sempre così. Osserviamo gli esempi:



1. Robert a été tout content de me voir.2. Ce matin le ciel est sans nuages: il est tout bleu.3. Ces enfants sont tout souriants4. Quand ils jouent au ballon, ces garçons sont tout contents5. Marie a été toute contente et tout émue de me voir.6. La fille a été tout heureuse de recevoir son cadeau.7. Il a acheté une voiture toute petite.8. La petite fille a été toute honteuse de sa punition.9. Elles étaient toutes honteuses d’avoir été puniesNelle frasi 1. 2. 3. 4. “tout” è messo in rapporto con dei nomi maschili (Robert, Ce matin, Ces enfants, ces garçons) ed è invariabile.Nelle frasi 5. 6. 7. 8. 9., “tout” è messo in rapporto con dei nomi femminili (Marie, La fille, elle, la petite fille, elles).Notare: “toute contente”, “tout émue”, “tout heureuse”, “toute honteuse”, “toute petite”, “toutes honteuses”: da questo si può dedurre la regola e cioè:l’avverbio “tout”, riferito ad un nome femminile,è invariabile se è seguito da un aggettivo che inizia per vocale o “h” muta (émue, heureuse)è variabile se l’aggettivo che segue inizia per consonante o “h” aspirata (petite, honteuse, honteuses)Si tratta, quindi, di una regola dettata da ragioni eufoniche (la “t” viene legata al nome che segue) e non da ragioni grammaticali.

4) Tous les/toutes les + nome indica un’azione che si ripete nel tempo, ad intervalli regolari

1. J’achète le journal tous les matins

2. Toutes les trois semaines je vais chez le docteur

e traduce l’italiano “ogni”.