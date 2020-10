Pronomi personali in francese - Frasi da tradurre

Elenco delle regole riguardanti la posizione dei pronomi personali e avverbiali nella frase

Da tradurre

Correzione

1) Il pronome personale precede il verbo, anche se il verbo è alla forma negativa o interrogativa.soggetto + pronome personale + verbosoggetto + ne + pronome personale + verbo + pas2) Al “passé composé” precede l’ausiliare, anche se il verbo è alla forma negativasoggetto + pronome personale + ausiliare + participio passatosoggetto + ne + pronome personale + ausiliare + pas + participio passato3) Con i verbi servili si colloca prima dell’infinitoSoggetto + verbo servile + pronome personale + infinito4) Con i gallicismi si colloca prima dell’infinito5) All’imperativo positivo segue il verbo a cui dev e essere legato con un trattino6) All’imperativo negativo si colloca davanti al verboPrima di fare l’esercizio è auspicabile revisione il condizionale, i gallicismi e l’accordo del participio passato1) Hai prenotato la camera all’albergo? Sì, l’ho prenotata ieri sera/No, la devo ancora prenotare2) Hai letto le ultime notizie? Sì, le ho appena lette.3) Avete finito gli esercizi? No, ma li stiamo finendo4) E le valigie, le hai preparate? No. Vi chiedo se mi potete aiutare a preparale.5) Andate al mare oggi? Sì, ci andremo questo pomeriggio. Non ci andate! Sta per piovere.6) È un problema molto grave; ne hai parlato ai tuoi genitori?7) Ti devo dire una cosa molto importante. Ascoltami!8) Mi potresti accompagnare a scuola in macchina?9) Buongiorno. Ha ancora dei funghi? Ne vorrei un chilo.10) Mi dispiace, non ne ho più; li ho appena finiti. La signora che è appena uscita li ha comprati tutti.11) Mi puoi restituire i quaderni che ti ho prestato? Ne avrei bisogno12) Non mi accompagnare alla stazione in macchina; ci vado in taxi.13) Prenderei volentieri un caffè. Non ce n’è più. Lo devo preparare14) Ho incontrato Mireille e Sophie e ho detto loro di telefonarti15) I tuoi genitori ti hanno sempre dato dei buoni consigli. Ascoltali! Ti consiglio di ascoltarli.1) Est-ce que tu as retenu la chambre à l’hôtel? Oui, je l’ai retenue hier soir/Non, je dois encore la retenir.2) Est-ce que tu as lu les dernières nouvelles? Oui, je viens de les lire.3) Est-ce que vous avez fini vos exercices?Non, mais nous sommes entrain de les terminer.4) Et les valises, les as-tu préparées? Non. Je vous demande se vous pouvez m’aider à les préparer.5) Est-ce que vous allez à la mer aujourd’hui? Oui, nous irons cet après-midi. N’y allez pas! Il va pleuvoir.6) C’est un problème trè grave. Est-ce que tu en as parlé à tes parents?7) Je dois te dire une chose très importante. Écoute-moi!8) Est-ce que tu pourrais m’accompagner à l’écoòle en voiture?9) Bonjour, est-ce que vous avez encore des champignons? J’en voudrais un kilo.10) Je regrette, je n’en ai plus; je viens de les terminer. La dame qui vient de sortir les a tous achetés.11) Est-ce que tu peux me rendre les cahiers que je t’ai prêtés? J’en aurais besoin.12) Ne m’accompagne pas à la gare en voiture! J’y vais en taxi.13) Je prendrais volontiers un café. Il n’y en a plus. Je dois le préparer.14) J’ai rencontré Mireille et Sophie et je leur ai dit de te téléphoner.15) Tes parents t’ont donné toujours de bons conseils! Écoute-les! Je te conseille de les écouter.