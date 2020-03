Territori - Caratteristiche

Territori

La campagna è una superficie di terreno aperto lontano dalle città che nonostante la presenza di qualche piccolo centro abitato, è costituito principalmente da terre pianeggianti coltivate o anche incolte.La prateria è un'ampia area di terra con una vegetazione composta principalmente da piante basse d'erbe che con la presenza della pioggia possono crescere anche fino a 2 m di altezza.Gli alberi e i cespugli crescono solitamente lungo le rive dei corsi d'acqua.Il bosco è un habitat in cui la superficie di almeno 5.000 metri quadrati e l'altezza dei suoi alberi deve essere di almeno 5 metri. Questo territorio deve essere dotato di una florida vegetazione, è anche casa e rifugio di numero di animali selvatici.Il fiume è un corso d'acqua dolce alimentato dalle piogge, dallo scioglimento della neve o dei ghiacciai. Il punto in cui il fiume nasce si chiama sorgente, mentre quello dove termina si chiama foce. il fiume è l'habitat ideale per numerosi animali come pesci, insetti, rane, animali selvatici volatili come ad esempio le anatre.I vulcani sembrano delle montagne ma hanno un grande cratere attraverso cui la lava giunge sulla superficie terrestre. Il vulcano come un imbuto rovesciato dal quale fuoriesce il magma, il materiale fuso incandescente che si forma nel cuore della terra. Ma, una volta in superficie, si compatta e raffredda diventando roccia vulcanica.Un’isola è una terra emersa interamente circondata dalle acque. Può trovarsi nelle acque di un fiume, in mezzo ad un lago o un mare e può essere originata da erosione, sedimentazione o eruzione vulcanica. Un'isola si chiama continentale quando il suo collegamento con il continente più vicino è stato coperto dall'acqua.Il mare è una vasta distesa di acqua salata a ridosso di continenti ed è connessa con un oceano. Nei casi in cui il mare sia molto estesa si parla allora di Oceano, ci sono solo tre oceani: Atlantico, Indiano, Pacifico.Il deserto è un’area della superficie terrestre quasi del tutto disabitata. Il terreno è prevalentemente arido e privo di vegetazione, nonostante il deserto ospita varie specie di uccelli, molti rettili, tra cui serpenti e lucertole e suricati. Molti di questi animali hanno un manto mimetico per potersi mimetizzare dai predatori.La savana è un territorio molto esteso e la sua vegetazione varia a seconda dell’intensità delle piogge e delle condizioni climatiche. Può essere erbosa, arbustiva, alberata o con boscaglia.I climi tropicali equatoriali sono caratterizzati da elevate temperature durante tutto l'anno, anche nei mesi più freddi la temperatura scende al di sotto dei 15 °. Per questo i tropici sono considerati mete turistiche quando da noi è inverno.La giungla è caratterizzata da alte piante e da intrecci di liane e alberi. In questo bioma c’è la massima biodiversità, dato che ospita circa la metà delle specie viventi animali e vegetali della terra. La giungla è considerata come la grande farmacia del pianeta, poiché molti vegetali di cui sono fatte le medicine vengano dalla giungla.Le Grotte sono un ambiente umido e con temperature poco elevate. L'illuminazione naturale di una grotta varia a secondo della sua conformazione e anche della sua vegetazione: si va dalle piante verdi alle felci, dai muschi alle alghe e funghi e batteri. Nelle grotte vivono animali che si sono adattati, sviluppando gli altri organi di senso rispetto alla vista.La tundra è un'ampia pianura dove ci sono muschi, licheni e pochi arbusti e dove in genere gli alberi non riescono a crescere a causa delle bassissime temperature. Gli inverni sono molto lunghi e le temperature basse anche fino a -50°, mentre in estate arrivano solo a 10 °. Qui vi si trovano i ghiacci del Polo.