Confluenza e foce

Il medio corso del fiume è il tratto in cui i pendii si fanno più dolci e i corsi d’acqua secondari che non arrivano fino al mare diventano affluenti dei fiumi principali, versando le loro acque in essi. Il punto di incontro di due fiumi si chiama confluenza. Si tratta del punto in cui le correnti sono più forti e, di solito, pure quello in cui la profondità è maggiore.L’area attraversata dal fiume principale e da tutti i suoi affluenti prende il nome di bacino idrografico. Quest’ultimo viene spesso utilizzato come tratto in cui convogliare l’energia del fiume per utilizzarla come fonte nelle attività d’impresa.Il basso corso del fiume è il territorio pianeggiante nei pressi della foce, il luogo in cui il fiume riversa le sue acque nel mare. Il lento scorrere del fiume e la lieve pendenza spesso causano la formazione di meandri, ampie curvature del corso d’acqua, e di isole sabbiose composte di detriti.La foce può essere a delta, quando i detriti del fiume vi si depositano, creando isole sabbiose e dividendo il corso d’acqua in tanti bracci minori. Il Po ha un ampio delta, perché le correnti marine dell’Adriatico sono molto deboli. Il Reno, invece, sfocia nell’Oceano Atlantico, un mare con forti correnti che portano lontano i detriti; perciò la sua foce è a estuario: il fiume si getta in mare senza ramificazioni.