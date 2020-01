Caratteristiche fisiche della Sardegna

Flora e fauna

La Sardegna è un'isola italiana con capoluogo Cagliari e si trova nella 2° posizione della classifica delle isole mediterranee per estensione e popolazione dopo la Sicilia. É bagnata a nord, sud ed est dal Mar Tirreno mentre a ovest dal Mar di Sardegna. La Sardegna ha una superficie complessiva di 24.000 Km e circa 16.000 Km, l’ 80%, sono altopiani rocciosi e colline. Tra le più elevate notiamo la Punta di Marmora e il Bruncu Spina. Circa il 15% è occupato da zone pianeggianti, in particolare il Campidano, la pianura più estesa situata nella parte centrale, e la Nurra, situata nella parte occidentale.In questa zone pianeggianti scorrono fiumi di carattere torrentizio, tra cui ricordiamo il Cedrino, il Tirso e il Temo. Questi ultimi sono troncati da dighe per favorire la formazione di laghi artificiali, tra cui il lago Omodeo che è il lago artificiale più vasto d’Italia. Il clima è temperato, caratterizzato da precipitazioni poco frequenti. Le estati, nella zona costiera, sono calde e secche mentre gli inverni sono miti.NeIla zona centrale si registrano temperature più basse che toccano talvolta gli 0° durante la stagione invernale.Il restante 5% del territorio, comprese le piccole isole che circondano la Sardegna, è costituito dalla costa che in questo territorio si presenta alta e rocciosa, tuttavia troviamo coste basse e sabbiose che favoriscono la formazione di stagni costieri.La flora terrestre offre numerose specie di bovini e ovini, in particolare il cinghiale sardo e la capra sarda. La flora, che riguarda i rapaci, presenta innumerevoli specie ricordando tra le più rare il fenicottero rosa ed il gabbiano rosa.La fauna sarda è notevolmente vario grazie alla grande variabilità morfologica della regione. La specie forestale più diffusa è il leccio, quercia sempreverde, longeva ed adattabile, caratteristica che le permette di svilupparsi in questo territorio molto vario causa anche l’intervento umano.per approfondimenti, vedi anche: