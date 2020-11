Tema su Roma

Della Roma dei Cesari

In questoviene descritto come Roma è forse la più illustre città del mondo per risonanza storica e per bellezza. Ospita il Sommo Pontefice, il Presidente della Repubblica Italiana, il Parlamento e il Governo. Nelsi delinea come Roma sia la più popolosa città italiana, con oltre due milioni di abitanti.Distesa a cavaliere del Tevere su di un’area vastissima che oltrepassa di molto gli originari sette colli, essa dista 28 chilometri dal mare. Al mare è collegata dal basso corso del Tevere, sul quale si svolgono traffici commerciali di un certo rilievo. Altre strade importanti, ferrovie e linee aeree, convergenti da ogni parte d’Italia e del mondo, fanno della grande metropoli un attivo centro commerciale e finanziario, concorrendo in particolar modo allo sviluppo dell’industria e del turismo. Roma è sede di una rinomata Università, di gallerie, di musei, di biblioteche di inestimabile valore, ed è quindi un importantissimo centro culturale e artistico.È impossibile dare un cenno esauriente dei capolavori di ogni specie che Roma racchiude, tanto numerosi essi sono; basterà enumerare qualche testimonianza tra le più imponenti delle “tre Rome” in cui, secondo Giuseppe Mazzini, si riassume la storia millenaria dell’Urbe.Il Foro Romano, il Pantheon, il Colosseo, il Castel Sant’Angelo; delladei Papi: la Basilica di San Pietro, il Vaticano, chiese medievali, rinascimentali, barocche, fastosi palazzi, giardini e fontane monumentali; della terza Roma, capitale d’Italia: l’Altare della Patria, grandiose costruzioni moderne, superbi viali e parchi. Viterbo: alle falde dei Monti Cimini, è il capoluogo di una provincia ad economia prevalentemente agricola e rurale (la Tuscia Romana). La città, di origine etrusca, è ricca di monumenti medievali e notevole per il commercio dei prodotti agricoli e per le fabbriche di ceramica.