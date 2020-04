Ricerca sulla Grecia

Posizione

La Grecia o Repubblica Ellenica, è uno stato dell’Europa Meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con la penisola balcanica. Confina a nord con Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria, a nord-est con la Turchia, a est e a sud è bagnata dal Mar Egeo, nella parte meridionale è bagnata anche dal Mare di Creta, mentre a ovest dallo Ionio.Il suo territorio comprende numerose isole ed arcipelaghi, molti dei quali abitati.L’area ellenica è stato il primo luogo di sviluppo di civiltà avanzate in Europa, anche per questo motivo è considerata la culla della tradizione occidentale, in particolar modo per quanto riguarda la letteratura, la filosofia, la storiografia, la scienza, la matematica, il teatro e la politica.Le prime popolazioni ad insediarsi in queste zone sono state, a partire dal 1900 a.C circa i Ciprioti, sull’isola di Cipro, i Cretesi sull’isola di Creta e i Micenei, prima nel Peloponneso e poi, dal 1400 a.C, in seguito alla misteriosa scomparsa dei Cretesi, anche sull’isola di Creta.Generalmente la storia greca viene periodizzata in:• Età buia, XII-IX sec. a.C, periodo in cui scompare la scrittura e si registra un arretramento dell’agricoltura e dell’allevamento, ma si diffonde la tecnologia del ferro• Età arcaica, VII- VI sec. a.C, caratterizzata dall’affermazione delle poleis• Età classica V-IV sec. a.C• Età ellenistica, III-I sec.a.C Dal 27 a.C i territori greci entrano a par parte dell’Impero Romano.La maggior parte della popolazione vive nei due centri principali: Atene e Salonicco. Nel paese si registra una forte emigrazione, in particolare verso gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, l’Australia e la Germania, ma è stata anche una meta di immigrazione, soprattutto per cittadini della Turchia, della Georgia, della Repubblica Ceca o di paesi dell’Ex Unione Sovietica.La religione maggiormente professata è quella ortodossa, ma vi sono anche minoranze cattoliche e musulmane.Suddivisione amministrativaAmministrativamente la Grecia è suddivisa in 13 periferie rette da un Governatore e suddivise a loro volta in 74 unità periferiche.Dal 1974 la Grecia è una Repubblica Parlamentare; il Presidente della Repubblica, eletto dal parlamento ogni cinque anni, per un massimo di due mandati, è il Capo dello Stato. Importante è il ruolo del Primo Ministro, a cui sono affidati diversi incarichi politici.Il parlamento è monocamerale e costituito da 300 membri, eletti a suffragio universale ogni 4 anni. Il diritto di voto spetta a tutti i cittadini con almeno 18 anni di età.La Grecia è stata uno dei paesi più duramente colpiti dalla crisi globale del 2010 e, seppure oggi la sua economia sia in lenta ripresa, è ancora fortemente in difficoltà. La ricostruzione del sistema economico e la diminuzione del tasso di disoccupazione sono le maggiori sfide dello stato.Sebbene il paese abbia per molto tempo basato la propria economia sull’agricoltura, il territorio rappresenta un ostacolo, a causa della scarsità di acque e di terre coltivabili. Le coltivazioni principali sono quelle di cereali, olivi, viti, agrumi e cotone. Per via dei pochi pascoli non è molto diffuso l’allevamento di bovini, a differenza di quello di ovini, caprini e pollame. La pesca non è molto sviluppata ad eccezione quella di spugne, di antica tradizione.L’attività mineraria è basata principalmente sull’estrazione di nichel, bauxite, magnesite e marmo. L’industria, che ha risentito molto della crisi del 2010, è incentrata prevalentemente sul settore tessile, alimentare, del tabacco e della chimica. Non si registra la presenza di molte grandi imprese, ma per lo più di piccole aziende.Il turismo rappresenta un’importante risorsa per l’economia del paese. E’ diffuso sia quello marittimo, in particolare verso diversi arcipelaghi ed isole, quali Corfù e Santorini, sia quello verso le città d’arte, specialmente nel Peloponneso, dove suscitano attenzione i resti della civiltà micenea e in Attica, presso Atene e la sua acropoli, che è il luogo più rappresentativo dell’architettura greca.Le reti stradali e ferroviarie sono buone e permettono di condurre agevolmente gli spostamenti.