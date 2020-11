Città di Ravenna

Altri aspetti della città

Ravenna è una città della regione Emilia-Romagna collocata nell’Italia nord-orientale. La città si trova in una pianura bassa dove confluiscono i fiumi Ronco e Montone, a 10 km nell'entroterra dal mare Adriatico , con il quale è collegata da un canale. Ravenna fu importante nella storia come la capitale dell'Impero Romano d'Occidente nel V° secolo e successivamente capitale dell’impero ostrogoto e bizantino in Italia.I primi abitanti di Ravenna furono probabilmente popoli italici che si trasferirono da Aquileia verso sud intorno al 1400 a.C . Secondo la tradizione fu occupata dagli Etruschi e successivamente dal Galli . Nel 191 a.c Ravenna divenne sotto il controllo dei romani e subito dopo si trasformò in uno dei migliori siti portuali della costa sud- orientale dell’Italia. Infatti lo stesso imperatore romano Augusto costruì il porto di Classis facendo diventare Ravenna la base della flotta navale di Roma nel mare Adriatico.Successivamente nel 1441 Venezia riuscì a stabilire il dominio diretto su Ravenna, ma nel 1509 la città fu restituita allo Stato Pontificio. Poi nel 1512, a seguito della Battaglia di Ravenna , la città fu conquistata dai francesi ma fu presto riconquistata. Nel 1859 Ravenna proclamò la sua unione con il regno di Sardegna, che divenne il regno d'Italia nel 1861.Ravenna è oggi una città agricola e industriale. Le sue principali attività includono la raffinazione del petrolio e del gas naturale, la produzione di fertilizzanti e gomma sintetica e la lavorazione dei semi oleosi.Non resta nulla delle antiche strutture del periodo romano o del suo porto di Classis. La fama di Ravenna si basa invece sulla qualità e quantità dei suoi monumenti cristiani del V-VIII secolo. Come la capitale dell'Impero Romano d'Occidente per 250 anni e un importante porto di ingresso per l'Oriente,Ravenna riflette nella sua arte e architettura una fusione di forme architettoniche romane con mosaici bizantini e altre decorazioni. Uno dei primi monumenti esistenti di Ravenna è il Mausoleo di Galla Placidia che venne costruita nel V secolo da Galla Placidia, sorella dell'imperatore Onorio. La sua tecnica costruttiva è occidentale con pianta a croce latina e con volte a botte e cupola centrale. L'intera superficie superiore dell'interno del mausoleo è ricoperta di mosaici su fondo blu .Poi ritroviamo la Chiesa di San Vitale , capolavoro dell'arte bizantina a Ravenna, fu completato durante il regno dell'imperatore Giustiniano. Questa chiesa ottagonale, costruita in marmo e sormontata da un'alta cupola in terracotta, è uno dei migliori esempi di architettura bizantina e decorazione in Europa occidentale. Inoltre si trova il Museo Nazionale delle Antichità, ospitato nei chiostri della Chiesa di San Vitale , che custodisce un'importante collezione di antichità classiche e paleocristiane, tra cui iscrizioni, icone, ceramiche, avori e altre sculture e sarcofagi. La Chiesa di Santa Maria in Porto Fuori, edificata dopo il 1069, è stata, fino alla sua distruzione nella seconda guerra mondiale, l'unico importante edificio superstite del tardo medioevo europeo a Ravenna. Dell'epoca della dominazione veneziana rimangono vari palazzi e una fortezza, la Rocca Brancaleona.La città di Ravenna è stata definita “Città decorate al valor militare per la guerra di liberazione”; per questo motivo le è stata conferita la medaglia d’oro a valore militare nel 1951 derivanti dai sacrifici del popolo contro la lotta dei partigiani avvenuta durante lo scoppio della seconda guerra mondiale.Dopo la guerra, a Ravenna c’è stata una ripresa dal punto di vista industriale per mezzo delle raffinerie di petrolio e anche lo sviluppo di attività che estraevano gas dalle profondità del terreno.