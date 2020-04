Portorico - Descrizione

Nelle Antille, l’influenza degli Stati Uniti costituisce un elemento politico ed economico di rande importanza. Essa viene esercitata su alcune isole fra cui quella di Portorico.Portorico è la minore la più orientale delle Grandi Antille. Con una superficie di circa 9.000 chilometri quadrati, l’isola costituisce l’estrema propaggine del rilievo di cuba e di Haiti e l’inizio del grande arco delle Piccole Antille.Si innalza su mare in mezzo a due grandi depressioni: la fossa di Portorico e la fossa di Tanner.Portorico fu scoperta da Cristoforo Colombo nel 1493, durante il suo secondo viaggio. Nel 1509 fu dichiarata possedimento della Spagna dal c0onquiistatore Juan Ponce de Léon che fondò anche la città di San Juan, oggi capitale. Nei secoli successivi gli Inglesi, gli Olandesi e gli Americani cercano di impadronirsene a tal punto che Portorico divento la città più fortificata del Mar dei Caraibi. Nel 1897, i patrioti locali riuscirono ad ottenere l’indipendenza e l’anno successivo, a seguito della guerra ispano-americana Portorico fu ceduto agli Stati Uniti. Da allora il rapporto Portorico/U.S.A. è stato altalenante.La "lotta" per definire lo status politico non si è mai arrestata. Negli ultimi decenni sono stati autorizzati localmente tre plebisciti per decidere se Porto Rico dovesse consolidare la sua presenza nel Commonwealth oppure richiedere di diventare uno stato federato statunitense a tutti gli effetti; i sostenitore della permanenza nel Commonwealth hanno ottenuto una stretta maggioranza (ed una scarsa affluenza alle urne. Tuttavia, di fatto nulla è cambiato nei rapporti con gli Stati Uniti. A seguito di un referendum popolare, non vincolante, del 2012, i Portoricani hanno scelto di divenire uno stato degli Stati Uniti; a seguito di questo risultato è stata così depositata presso il Congresso degli Stati Uniti una richiesta ufficiale di avvio dell'iter legislativo che potrebbe trasformare l'isola nel 51º stato dell'Unione entro il 2025. Al momento attuale, tale richiesta non è stata ancora approvata e Portorico risulta stato non incorporato. La presenza nordamericana nell’isola è determinante in campo economico e soprattutto nello stile di vita, sempre più americanizzato.Dal punto di vista economico, l’isola gode di una certa prosperità; infatti, il reddito medio pro capiti è fra i più alti delle Antille, anche se esistono alcune sacche di povertà. L’agricoltura continua a cd essere un’attività di primaria importanza per la produzione dello zucchero, dell’alcool, del rum, del caffè, del tabacco e degli agrumi. Il turismo è in forte sviluppo perché l’isola costituisce una “zona franca” per i turisti nordamericani: motivi di richiamo sono anche il clima e la varietà della natura che vede alternarsi spiagge sabbiose a zone montuose da cui nascono fiumi ricchi di acqua. Un problema dell’isola è l’urbanizzazione crescente, un fenomeno che si sta estendendo sempre più. La città più importante è San Juan che conta circa 900.000 abitanti. È un importante centro industriale ( industria a e manifatturiera) e il più grande porto commerciale dell’isola. Di interesse sono i numerosi edifici civili e religiosi nonché le fortificazioni che risalgono all’epoca della dominazione spagnola.