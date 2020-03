Indipendenza della Catalogna

La Catalogna è una delle 17 comunità autonome della Spagna che sono state create dopo la caduta del fascismo durante la transizione alla democrazia fino all'anno 81 circa, quando il governo centrale ha negoziato con ogni comunità autonoma individualmente sul loro rapporto che ha portato a un'evoluzione del potere alle comunità autonome.Il separatismo non è nato tanto perché i catalani sono diventati nazionalisti, quanto per l'aumento del conflitto nel corso delle trattative tra il governo centrale e il governo regionale fino al 2006. I governi socialdemocratici di Catalogna e Spagna hanno negoziato lo statuto di autonomia della Catalogna, ma il centro di destra Partido Popular, che difende il nazismo spagnolo fortemente centralista, ha fatto causa alla corte costituzionale che parti di questo statuto erano incostituzionali. Il tribunale si è pronunciato solo nel 2010, quando ha stabilito che molte clausole erano incostituzionali. In particolare, ha affermato che la Catalogna può essere definita una nazione, ma che l'unico paese che può essere chiamato "nazione" è la Catalogna.nazione riconosciuta dalla legge spagnola è la nazione spagnola stessa.Il governo catalano insiste sul suo diritto di riformare la costituzione, perché la società si è evoluta.Il 1° ottobre 2017 è stato indetto un referendum, secondo il decreto firmato da tutto il governo. Ma il referendum stesso è stato, dopo poche ore, abolito dal governo come atto illegale. Da allora, chiunque votava o stava per votare era costretto ad alzare la mano come un criminale, e la guardia civile ha iniziato in molti casi a scuotere i civili.Il Ministero della Salute catalano ha dichiarato che più di 700 persone sono state ferite durante la votazione sull'indipendenza della regione. Anche se i sostenitori del voto hanno sottolineato il diritto all'autodeterminazione politica, il voto è stato vietato dalla corte costituzionale spagnola e milioni di schede sono state confiscate prima del voto. Il Ministero dell'Interno ha dichiarato che 336 seggi, su oltre 2.000 nella regione, sono stati chiusi dalla polizia locale e nazionale.