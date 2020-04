Ricerca sulla Somalia e Al-Shabaab

Somalia

La Somalia, il cui nome ufficiale è Repubblica Federale di Somalia, è uno stato dell’Africa Orientale situato nel Corno d’Africa.La Somalia è una Repubblica Parlamentare, tuttavia è complicato definire la sua struttura politica, in quanto a seguito della fuga del presidente Barre nel 1991, il paese è caduto in uno stato di anarchia.Le ultime elezioni regolari si sono svolto nel 1984. Attualmente non vi è la presenza di un’autorità statale centrale. Nel 2004 è stato istituito il TFG, ovvero il Governo Federale di Transizione, riconosciuto dalla comunità internazionale, nonostante sia dotato di scarso potere. Il territorio è controllato da varie entità, definite Stati Autonomi, che hanno sottratto al TFG vaste zone. Nel sud del paese si è inoltre instaurato il gruppo terroristico, di matrice integralista islamica Al-ShabaabLa popolazione in Somalia è caratterizzata da una grande povertà, le difficili condizioni economiche rendono difficile vigliare sul rispetto dell’obbligo scolastico sino ai 14 anni. Con la guerra il sistema sanitario è collassato e le poche strutture ospedaliere ancora esistenti sono gestite e finanziate dalla ONG straniere. Numerosi sono i cittadini che tentato di lasciare il paese, in cerca di condizioni di vita migliori, in particolare nei paesi limitrofi, come l’Etiopia e il Gibuti, o chi può permetterselo, emigrando clandestinamente in Europa.Le condizioni politico- sociali del paese rispecchiano anche il suo livello di sviluppo economico, infatti la Somalia è tra i paesi più poveri e meno sviluppati del mondo. L’economia si basa principalmente sull’allevamento nomade, sulla piccola produzione agricola e sui pochi giacimenti petroliferi presenti nel paese. Nel paese non vi sono né autostrade né ferrovie e la popolazione si sposta principalmente a bordo di dromedari, praticando il nomadismo. Il turismo è sempre stato ostacolato dalle guerre e dai gruppi terroristici come Al-Sahabaab e anche ora che si registra un miglioramento delle condizioni generali del paese, il suo forte sottosviluppo, impedisce un turismo su larga scala.Al-Sahabaab è una cella aderente ad Al-Qa’ida, che nasce intorno al 2006 e viene riconosciuta da molti stati nel 2012. Il gruppo si crea dopo la sconfitta dell’Unione delle Corti Islamiche, note anche con la sigla UCI, ad opera del Governo Federale di Transizione. Il gruppo è presente in particolar modo nel sud del paese, dove ha diversi campi di addestramento dei miliziani; spesso Al-Shabaab vieni finanziato dai proventi della pirateria somala. I terroristi si sono resi colpevoli di diversi attentati nel paese, con fucilazioni e attentati kamikaze. L’obiettivo del gruppo è quello di imporre la Shari’a, ovvero “la Legge di Dio” e del Corano, per questo motivo la popolazione dei territori controllati è stata obbligata a rispettare in maniera rigorosa la legge islamica, con diverse imposizioni, tra cui obbligo del velo per le donne e divieto di ascoltare musica. Il movimento punta anche a rovesciare il Governo Federale di Transizione a ed allontanare le forze militari straniere che collaborano con il governo, come quelle etiopi e la forza internazionale di pace AMISOM.