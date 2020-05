Guerra delle droghe

Il narcotraffico messicano

Dopo la morte del noto narcotrafficante Colombiano, Pablo Escobar, fondatore del famosissimo cartello della droga di Medellin, la criminalità Messicana che fino a quel giorno trafficava marijuana, iniziò la vendita della cocaina, riuscendo così a guadagnare notevoli somme di denaro.Dagli anni 90 per il ventennio successivo,i Carteles messicani hanno guadagnato sempre potere, scatenando conflitti che hanno trascinato il Messico nella violenza.Gli spietati capi di queste organizzazioni criminali, sono riusciti a guadagnare ricchezze spropositate, così facendo hanno stravolto l’economia e le istituzioni tra corruzione e complicità.Alla fine degli anni 90, il cartello del Golfo iniziò la sua ascesa alleandosi con un noto gruppo criminale noto come “la familia” ,mentre al confine con gli USA dominava l’organizzazione criminale di Tijuana, intanto i mercenari membri del clan “Los Zetas stavano organizzando uno dei cartelli più potenti, coltivando l’oppio, per produrre l’eroina messicana.Gli Zetas rappresentavano a pieno la violenza del narcotraffico, stragi e numerose esecuzioni.Per queste esecuzioni venivano spesso aiutati dai poliziotti corrotti e molti di questi omicidi venivano nascosti alla stampa.L’ondata di potere degli Zetas è continuata anche dopo un’altra violenta guerra contro il cartello di Sinaloa avvenuta nel 2012.L’anno seguente, dopo l’arresto di Miguel Angel Trevino Morales, il capo degli Zetas, si scatenò un’altra sanguinaria guerra tra i narcos Messicani, che portò oltre le trentamila vittime.Dal 2015, dopo la cattura di diversi capi,il cartello dei Los Zetas iniziò a perdere potere nei territori dove emergevano le nuove potenze criminali che tutt’ora continuano a comandare gran parte del traffico di droga Messicano, anche grazie all’intesa con la n’drangheta Calabrese.Intanto cresceva la potenza del cartello di Sinaloa che si era alleato con i trafficanti che controllavano il confine con gli USA.Il Sinaloa era guidato da El Chapo, che divenne il criminale più ricco e ricercato di quei tempi.Insomma, dopo circa un decennio dall’inizio di quella “guerra della droga” si puo dire che il narcotraffico continui ad essere il problema più importante del Messico, poichè anche i poliziotti e i personaggi illustri sono spesso corrotti.