Combustibili fossili e fonti energetiche rinnovabili

Il carbone, il petrolio e il gas naturale sono combustibili fossili poiché essi derivano dai resti di piante e di animali che sono rimasti sepolti per milioni di anni. Questi tre producono energia e sono risorse non rinnovabili.

Il carbone è la fonte fossile più abbondante che si può trovare in natura, le maggiori riserve si trovano negli Stati Uniti, nella Cina, nell'India, nella Russia e nell'Australia.

Il petrolio e il gas naturale, invece, sono concentrati soprattutto in alcuni paesi del Medio Oriente, in Russia, in America e anche in alcuni stati africani.

La distribuzione poco omogenea di questi combustibili fossili dipende principalmente da fattori geologici che sono risalente a milioni di anni fa.

Le fonti energetiche rinnovabili sono l'energia idrica, l'energia eolica, l'energia solare, l'energia da biomasse e l'energia geotermica.

L'energia idrica è la prima fonte di energia rinnovabile. La forza dell'acqua qui viene sfruttata per azionare alcune turbine appartenenti alle centrali elettriche. L'energia idrica ricopre circa il 17% della produzione elettrica mondiale. Il principale produttore la Cina. Il fabbisogno nazionale energetico è in pratica soddisfatto interamente grazie all’energia idrica, come in Norvegia, in Brasile e in Venezuela.

L'energia eolica viene prodotta principalmente nelle regioni che sono più adatte allo sfruttamento del vento e nelle regioni poco popolate, come ad esempio in Nord America, nel nord ovest della Cina e nella Patagonia.

L'energia solare è una fonte di energia pulita inesauribile che è vantaggiosa soprattutto nelle regioni che sono molto soleggiate.

L'energia da biomassa è costituita da sostanze che sono di origine organica, di origine vegetale o di origine animale.

L'energia geotermica è una fonte energetica a erogazione continua. Questa energia sfrutta principalmente il calore contenuto all'interno del pianeta Terra.