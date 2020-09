Potenziale elettrostatico

gradiente

grad V

potenziale elettrico

Rotore

Il, in un determinato punto P, è dato dal rapporto tra il lavoro e il valore della carica.C’è una relazione tra il campo elettrico e il potenziale elettrico in un punto; cioè il campo elettrico è uguale in ogni punto aldel potenziale elettrostatico calcolato in quel punto e cambiato di segno.Quando abbiamo una funzione, ad esempio consideriamo la funzione V (x, y, z), ilè un vettore.In particolare ildi una funzione,, è il vettore del campo elettrico; è un operatore che applicato ad uno scalare fa ottenere una forma vettoriale.Ilsi può calcolare per una singola carica puntiforme, per più cariche puntiformi (quindi per una distribuzione discreta di cariche), e per una distribuzione continua di cariche.Nel caso in cui abbiamo una distribuzione continua di cariche, possiamo distinguere tre tipi di distribuzione: una distribuzione continua di carica lungo una linea,lungo una superficie o un volume.Oltre al gradiente, un altro operatore di cui parlare è il rotore ( rot E).Ilè un operatore che applicato ad un vettore dà un altro vettore. Si chiama rotore di una grandezza vettoriale un altro vettore che ha tre componenti.