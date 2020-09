Campo elettrostatico

Campo Elettrico ( E )

Campo Elettrostatico

Campo Elettrico

Campi Elettrici

campo elettrico

Supponiamo di avere una certa regione d spazio in cui mettiamo una carica iniziale. Se a questa carica si esercita una forza, possiamo dire che quella regione è sede di unIl, prodotto in un punto iniziale da un sistema di cariche ferme, è definito come la forza elettrostatica risultante F che agisce su una carica di prova, posta in un punto generico, divisa per il valore della carica stessa.Ilsi rappresenta con le linee di forza, cioè delle linee tangenti in ogni punto al campo, e il loro verso di percorrenza indica il verso del campo. Se la carica è positiva le linee di forza sono uscenti dalla carica, se invece la carica è negativa le linee di forza sono entranti nella carica.si possono distinguere in:: quando il modulo ha lo stesso valore in tutti i punti;: quando il modulo diminuisce con la distanza.Ilpuò essere generato in diversi modi. Possiamo quindi avere:: la carica può essere positiva o negativa;: possiamo avere una distribuzione di cariche: lineare, superficiale o volumica.