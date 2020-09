Flusso del campo elettrico

Consideriamo una superficie S, in una regione in cui è definito uned orientiamola fissando il verso del versore normale ( n ).Si definisce, la quantità scalare data dal prodotto tra il, lae ilIlse la superficie èal campo elettrico, quindi l'angolo teta è zero. In questo caso la superficietutte le linee di forza che passano per la superficie.Ilinvece èse la superficie èal campo elettrico, quindi l'angolo teta è novanta gradi. In questo caso la superficie non incontra le linee di forza.Ilindica il numero di linee di forza che attraversano la superficie e può essere positivo o negativo.Se il campo elettrico punta verso l’esterno, il flusso del campo elettrico è uscente dalla superficie. Se invece il campo elettrico punta verso l’interno, il flusso del campo elettrico è entrante alla superficie.