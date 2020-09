Energia e Differenza di Potenziale

Energia Potenziale Elettrostatica

Differenza di Potenziale

Differenza di Potenziale

Volt ( V )

Joule ( J )

ElettroVolt ( eV )

Ad ogni forza conservativa è associata una determinata energia potenziale, e il lavoro della forza conservativa è pari all'opposto della variazione della corrispondente energia potenziale.Inoltre, la somma di energia potenziale ed energia cinetica è sempre costante, perché la forza è conservativa: questo è il principio diIntroduciamo la funzione, tale che il lavoro è uguale a meno la variazione di energia potenziale.La, tra un punto A e un punto B, (), è il lavoro per spostare una carica all'interno del campo elettrico dal punto A al punto B diviso il valore della carica stessa.Lasi può anche scrivere come differenza di energia elettrostatica fratto il valore della carica.Essa si misura inL’è un lavoro e si misura in. Si può anche misurare inè il lavoro che bisogna fare per spostare una carica uguale in valore assoluto a quella dell’elettrone, tra due punti dove c’è una differenza di potenziale di un Volt.