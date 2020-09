Dipolo elettrico

Dipolo Elettrico

Momento di Dipolo ( p )

Momento di Dipolo

coulomb per metro

forza del campo elettrico

Due cariche puntiformi, - q e + q, uguali in valore assoluto |-q| = |+q|, e distanti una certa distanza d, costituiscono unSi definisce, un vettore che ha come modulo il prodotto tra il valore della carica e la distanza; il suo verso è quello della carica positiva e la sua direzione è quella della distanza d.Ilsi misura inSupponiamo di immergere il dipolo elettrico in un campo elettrico uniforme. Il dipolo elettrico, immerso in un campo elettrico, ruota fino a quando il momento ( M ) è nullo e l’angolo teta (l’angolo formato tra la distanza e il campo elettrico) è nullo; cioè quando il momento di dipolo ( p ) si allinea con il campo elettrico, nella direzione del campo elettrico.Possiamo anche calcolare la. La forza ( F ) è data dal prodotto tra il valore della carica e il valore del campo elettrico.Il verso della forza è uguale a quello del campo elettrico se la carica è positiva; invece il verso è opposto a quello del campo elettrico se la carica è negativa. La forza ( F ) ha sempre la direzione del campo elettrico ( E ).