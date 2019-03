Schema sulle forze

Le forze

La forza peso

La forza elastica

Una forza è una grandezza derivata e vettoriale, infatti ha modulo, verso e direzione, che se applicata a un corpo può provocare:- un'accelerazione- la possibile deformazione del corpo, infatti le forze tendono a modificare il moto dei corpiLe forze possono agire per contatto (una pallina da tennis che rimbalza sulla racchetta) e per distanza (Fg o ago di una bussola)Il punto dove agisce la forza è detto punto di applicazione.Lo strumento di misura delle forze è il dinamometro infatti 2 forze hanno la stessa intensità se applicate al dinamometro hanno lo stesso allungamento. L'unità di misura della forza è il N (newton) ed è la forza che produce un allungamento della molla uguale a quello prodotto dalla massa appesa.Il peso di un oggetto sulla superficie terrestre è la forza gravitazionale misurata in N da non confondere con la massa che è la quantità misurata in kg. Il peso è una forza e nel SI si misura in N.Il peso P e la massa m si un oggetto sono direttamente proporzionali infatti:P = mg (g è la k di accelerazione gravitazionale ed è di 9,81 N/kg)Anche il peso è una grandezza vettoriale e ha modulo, verso e direzione.Quando allunghiamo una molla, essa esercita sulla mano una forza che tende a riportarla alla lunghezza iniziale questa è la forza elastica.Se allunghiamo la molla di x e essa esercita una forza F, se allunghiamo la molla di 2x e essa esercita una forza 2F possiamo dire che la fora elastica è direttamente proporzionale all'allungamento.Legge di Hooke (F = -kx), il segno meno nel calcolo si toglie, la k è la costante di elasticità N/m e la x è lo spostamento in m.Esiste una relazione di proporzionalità diretta tra la forza esercitata dalla molla e dall'allungamento o la compressioneLa legge di Hooke è una legge empirica non universale. Sappiamo che se allunghiamo la molla oltre un limite, rimane deformata permanentemente.





Le forze di attrito

La forza di attrito è una grandezza vettoriale. Ha origine per contatto tra le superfici di 2 corpi e si oppone sempre al movimentoL'attrito può essere:- radente: lo scivolamento su una superficie- volvente: il rotolamento su una superficie- viscoso: oppone il moto di un corpo in un fluido e dipende dalla velocità del corpoL'attrito può essere:- attrito dinamico si oppone al moto di un corpo che si muove scivolando su una superficie (F attrito d = μd·F┴) dove μ è il coefficiente di attrito, è un numero adimensionale e F┴ è la forza che agisce perpendicolarmente- attrito statico si oppone al distacco di un corpo (F attrito s = μs·F┴)Attrito dinamico:forza di attrito dinamico di un corpo non soggetto a forze esterneF = μd·F┴forza di attrito dinamico di un corpo soggetto a una forza esternaF = μd·F┴ dove F┴ è la somma del peso della forza esterna e la forza perpendicolare (P+F)Leggi empiriche dell'attrito dinamico:1. la forza di attrito dinamico è parallela alla superficie di contatto e il suo verso è opposto a quello dello scivolamento del corpo2. è indipendente dall'area di superficie e dalla velox del corpo3. F attrito d = μd·F┴