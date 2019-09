Romanticismo - Aspetto filosofico

Caratteri generali del Romanticismo

Il termine "" appare per la prima volta in Inghilterra nella metà del '600 e designa il favoloso, lo stravagante, il fantastico e l'irreale. Indicherà poi l'emozione e gli istinti. È un vasto movimento culturale che tocca varie discipline tra la fine del '700 e l'inizio dell'800. Il luogo in cui si è più diffuso è la Germania, dove si sviluppano i principali circoli romantici. Sull'aspetto filosofico, la declinazione più importante è l'. I punti forza del Romanticismo sono:-Il privilegio del sentimento e dell'ituizione rispetto alla ragione illumista., che è impossibile per l'uomo da raggiungere in quanto è un essere finito, perciò provoca in lui un dissidio interiore, irrequietezza e inquietudine.-Valorizzazione della-Visione tragica della vita, segnata dalla colpa e dal male. L'uomo è in fuga, si sente estraneo alla realtà. Ciò va quindi in contrapposizione con il pensiero illuminista.-Concezione anti-meccanicista della natura: non basta la scienza per spiegarla, ma vi è bisogno di una concezione di tipo energetico-organicistico; la natura è un grosso organismo, ha un'anima pervasa da un principio vitale ed è una. Essa è, in quanto nella natura vi è un principio divino.-Rivalutazione dell'arte, considerata da Schelling un punto di incontro tra il finito e l'infinito. L'arte diventa così "l'organo della filosofia".-Rivalutazione della religione, che insieme all'arte coglie l'infito della realtà e mette a contatto con esso l'uomo.-Recupera della grecità, del mito, dell'esoterico e del Medioevo.-Il patriottismo.-L'importanza della storia.La più importante declinazione filosofica del Romanticismo è l'Idealismo, che avvia una radicalizzazione della teoria sulla conoscenza Kantiana. I principali esponenti dell'Idealismo sono Fichte, Schelling e Hegel.