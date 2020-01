Kierkegaard, Søren - Vita e opere

Kirkegaard: vita e opere

Nato a Copenaghen nel 1813 in una famiglia agiata di forti convincimenti pietistici, Søren crebbe in un clima di rigorosissimo rispetto delle tradizioni luterane, benché sin da giovane mostrasse un forte disagio ed una forte attrazione per la religiosità cattolica: Nel 1830 si inscrisse alla facoltà di teologia dell’università di Copenaghen, ma i suoi studi procedettero a rilento a causa di diversi lutti familiari (perse la madre e ben 5 fratelli di cui uno portava addirittura lo stesso nome) e di un disaccordo sempre più forte con il padre di cui il filosofo aveva un autentico terrore.SI laureò nel 1840 con una tesi intitolata “Sul concetto di ironia in Socrate” e subito dopo la laurea, in modo inspiegabile, ruppe il fidanzamento che lo legava a Regine Olsen, verso la quale però il filosofo mantenne un profondo amore ed una venerazione contraccambiati.Dopo la rottura del fidanzamento Kierkegaard si trasferì a Berlino, dove seguí lezioni tenute nell’ateneo prussiano da Schelling, dal quale rimase disgustato:"Caro Pietro! Schelling chiacchiera in un modo del tutto insopportabile. Se vuoi avere un'idea, vorrei pregare te, per tuo proprio supplizio, anche se liberamente assunto, di sottoporti al seguente esperimento. Immaginati il filosofare a spizzico del pastore Rothe, la sua completa incompetenza nel campo della scienza, pensa poi all'instancabilità del fu pastore Hornyld nel far sfoggio di erudizione, immaginati tutto questo ben vivo nella tua povera testa, e va' poi all'officina di una galera o nella sentina dei forzati, e potrai avere un'idea della filosofia schellinghiana e della temperatura a cui tocca sentirla. Ora, per inasprire ancora di più il suo metodo, ha avuto l'idea di voler leggere più a lungo del solito, a me invece è venuta l'idea di piantarlo una volta per sempre. Si tratta di sapere quale delle due idee è la migliore. A Berlino io non ho più niente da fare... Io son troppo vecchio per stare a sentire lezioni, ma Schelling è troppo vecchio per tenerle. Tutta la sua teoria sulle potenze rivela la più grande impotenza... Credo che mi sarei completamente rimbecillito, se avessi continuato ad ascoltare Schelling. Tuo fratello, S. K.”Similmente rimase profondamente deluso dalle dottrine hegeliane che erano diffuse dai suoi epigoni. Tornato in Danimarca iniziò una serrata polemica contro il protestantesimo ufficiale che si protrasse fino alla morte del filosofo, avvenuta il 2 ottobre 1855.Le opere di Kerkegaard, che assieme a quelle dell’hegeliano Andersen, sono considerate il vertice della lettura danese, sono scritte in forma di diario, di aforisma, di racconto, di dialogo, di omelia e mai in tono accademico e/o sistematico e sono tutte tese ad analizzare il senso e l’essenza dell’esistenza costituendo cosí l’avvio della corrente esistenzialista che si affermerà solo circa un secolo dopo la sua morte.Gli scritti piú importanti sono: Enten-Ellern (Aut-Aut) (1843), Timore e tremore (1843), Il concetto dell’angoscia (1844), Prefazioni (1844), Briciole di filosofia (1844), Stadi sul cammino della vita (1845), Postilla conclusiva non scientifica (1846), La malattia mortale (1849), L’esercizio del cristianesimo (1850), Discorsi edificanti (diverse raccolte di scritti composti tra il 1843 e il 1850 tra i quali vanno ricordati: Vangelo delle sofferenze, Per l’esame di se stessi raccomandato ai contemporanei, L’immutabilità di Dio.Notevole importanza ha pure il Diario, giornalmente composto dal filosofo dal 1834 sino al 30 settembre del 1855.