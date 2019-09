Kant, Immanuel - Pensiero filosofico (14)

Immanuel Kant - Pensiero filosofico

Critica della Ragion Pura

Estetica trascendentale

Analitica trascendentale

Dialettica trascendentale

Critica della ragion pratica

La legge morale

Postulati etici

Critica del giudizio

Giudizio estetico

Giudizio teologico

Immanuel Kant nacque nel 1724 a Königsberg e fu uno degli esponenti più importanti dell'Illuminismo.Il suo pensiero mette in luce l'importanza del: per Kant non è l'uomo che deve adeguarsi all'oggetto, ma è l'oggetto che deve adeguarsi all'uomo.L'obiettivo di Kant è instituire una filosofia della conoscenza che debba limitare le pretese della ragione. I filosofi precedenti basavano il proprio pensiero o sul, secondo cui la conoscenza è già presente nell'uomo, o sull', secondo cui la conoscenza si basa sull'esperienza, e quindi sulla realtà sensibile. Per Kant, però, entrambi i pensieri sono errati, in quanto il primo porta al, ovvero alla presunzione di poter conoscere tutto, anche ciò che va oltre la fisica, mentre il secondo porta al, in cui tutto viene messo in dubbio. Per cui Kant, per correggere questi errori, crea una nuova sintesi detta, proponendosi così di studiare e giudicare i problemi della conoscenza filosofica scomponendoli in problemi elementari. Tra le sue opere sul Criticismo, particolarmente importanti sono: la(1781), la(1788) e la(1790).La sua teoria della conoscenza è già accennata nell'opera pre-critica La forma e i principi del mondo sensibile e intellegibile (1770), in cui introduce anche altri due concetti fondamentali, quelli die di, prodotti dalla conoscenza. Il fenomeno è "ciò che si manifesta", ed è ciò che l'uomo vede; il noumeno, invece, è la "cosa in sé", ciò che è pensabile ma non conoscibile.In quest'opera, egli esamina leper determinare i poteri e i limiti della ragione umana, l'ambito di validità della conoscenza e, soprattutto, cos'è la conoscenza. Per Kant la conoscenza di esprime tramite il, cioè la connessione di due concetti, un soggetto e un predicato. Egli affronta così il problema della conoscenza verificando i modelli di giudizio finora considerati dai filosofi precedenti per arrivare poi al "giudizio vero". Nella storia si sono presentati due tipi di giudizio:1-I, tipici del razionalismo, infatti derivano da un'operazione logica.Esempio: Il triangolo (soggetto) ha tre lati (predicato).Questo tipo di giudizio è, in quanto non fa crescere la conoscenza dell'uomo poiché la nozione del predicato è già implicita nella nozione del soggetto, ma è, in quanto è sempre vero.2- I, tipici dell'Empirismo, detti a posteriori proprio perché preceduti dall'esperienza.Esempio: Alcuni corpi (soggetto) sono pesanti (predicato).Questo tipo di giudizio è, poiché la nozione del predicato non è implicita nella nozione del soggetto, ma non necessaria e universale.Entrambi questi giudizi hanno un lato negativo e uno positivo: i primi sono sempre veri ma infecondi, i secondi sono fecondi ma non sempre certi. Per cui bisogna aggiungere un terzo giudizio che unisca gli aspetti positivi di entrambi.Si hanno così i: essi sono universali e necessari come gli analitici e fecondi come i sintetici. Si trovano nella matematica pura e nella fisica pura e sono il risultato dell'applicazione di principi puri dell'intelletto all'esperienza.Esempi: 5+7=12; La somma degli angoli interni di un triangolo è di 180°; Ogni fenomeno rimanda ad una causa.Per cui la filosofia di Kant èe al centro della conoscenza vi è il soggetto, anch'esso trascendentale e universale. Ogni soggetto è per Kant strutturato allo stesso modo: tutti hanno la stessa conoscenza e ragionano allo steso modo prima dell'esperienza. Kant fa così unanel campo della conoscenza, poiché prima essa era basata sull'adequatio rei et intellectus (adeguamento della cosa e dell'intelletto), cioè l'oggetto era il centro di tutto.La Critica della ragion pura è composta da:-Dottrina trascendentale degli-Dottrina trascendentale delA sua volta, nella dottrina trascendentale degli elementi si hanno:-L', che studia lae produce le, ovvero lo spazio e il tempo.-Lache si divide a sua volta in due sezioni:1)L'che studia l'e produce le, ovvero la modalità di costruire i giudizi;2)Lache studia lae produce ledi anima, mondo e Dio.L'estetica nasce come disciplina nel 1700 ed è la riflessione sulla conoscenza esterna. Il termina deriva dal greco "aisthesis" e significa appunto "sentire, percepire".Il punto di partenza della conoscenza è quindi la, ovvero la modificazione che un oggetto esterno produce sulle capacità di sentire dell'uomo.Le modalità di ricezione di questi oggetti esterni sono loe ilLoordina i dati uno accanto all'altro secondo il concetto dellae viene definitoIlordina i dati uno dopo l'altro secondo unae viene definitoEntrambe sono delle strutture innate, definite da Kant comeche, oggettivamente, non esistono in natura.Con esse è possibile costruire due materie (costruzioni a priori): la, che si fonda sullo spazio, e la, che si fonda sul tempo.Questi dati sono però soltanto colti e non pensati. Per questo vi è bisogno dell'L'intelletto pensa e attua così un'unificazione ed una connessione dei dati empirici ricevuti con la sensibilità. Gli strumenti dell'intelletto sono le, delle forme a priori di classificazione, con cui gli oggetti vengono ordinati.Per Aristotele le categorie erano delle determinazioni dell'oggetto ed erano 10. Per Kant, invece, non riguardano l'essere ma la strutturazione dell'intelletto. Sono funzioni logiche e non ontologiche. Per cui non appartengono all'oggetto, ma al soggetto che li attribuisce all'oggetto. Le categorie sono 12 e sono suddivise in quattro gruppi da tre:-Categorie di(unità, pluralità, totalità);-Categorie di(realtà, negazione, limitazione);-Categorie di(sostanza, causa ed effetto, reciprocità d'azione);-Categorie di(possibilità, esistenza, necessità).Attraverso queste categorie si possono formulare dei giudizi, conducendo così a una forma unitaria le diverse rappresentazioni. L'azione del giudicare si fonda su una struttura trascendentale detta l', ovvero la coscienza umana. Essa è una funzione universale del pensiero e deve essere unitaria, continua e autonoma. Ciò che l'uomo conosce, quindi, non è la realtà esterna ma ciò che viene percepito dalla sensibilità e dall'intelletto. Dunque, la conoscenza è unStudia lache è il tentativo di scoprire ciò che va oltre la conoscenza, ovvero il, tutto ciò che è pensabile ma non dimostrabile. L'uomo vuole superare da sempre il limite della conoscenza e andare oltre. In questo modo, l'umanità continua a produrre delleche non sono altro che delle illusioni. Tramite queste idee, l'uomo crede di poter abbracciare una conoscenza completa della realtà. Le idee sono tre:-Idea di, secondo cui l'uomo crede di poter conoscere se stesso in modo totale e compiuto.-Idea di, secondo cui l'uomo pretende di poter avere una conoscenza totale sul mondo esteriore.-Idea di, che è l'idea più alta, secondo cui l'uomo pensa di poter conoscere tutto l'essere, tutto ciò che è.Kant critica così l'ambizione della ragione, che vuole applicare le categorie dell'intelletto a qualcosa di non percepibile e di cui non si può fare esperienza. La metafisica ha così prodotto tre discipline che hanno generato queste idee:-La, che studia l'anima;-La, che studia il mondo;-La, che studia Dio.L'idea di anima è sbagliata in quanto si fonda su un, cioè un errore logico.Secondo Kant, Cartesio si sbaglia sul concetto di anima. Quest'ultimo, con il suo sillogismo, ritiene che:-"Tutto ciò che può essere pensato solo come oggetto esiste come tale ed è sostanza", ovvero "tutto ciò che è soggetto è anche sostanza";-"Un essere pensante può essere pensato solo come soggetto", quindi "chi pensa è soggetto";-"L'essere pensante esiste come sostanza", dunque "l'essere pensante è sostanza".L'errore sta soprattutto nella seconda premessa, in quanto Cartesio attribuisce il concetto di sostanza a quel che invece è solo una funzione, cioè all'io penso.L'idea del mondo ha invece condotto a delle, che sono delle coppie di affermazioni contraddittorie relative a uno stesso argomento. Poiché non sono verificabili, non si può scegliere solo l'una o solo l'altra.L'idea di Dio ha invece condotto a formulare tre prove sull'esistenza di Dio:-La prova, secondo cui "il concetto di perfezione divina implica, fra le infinite perfezioni, anche quella dell'esistenza". Ciò da per scontato l'esistenza della perfezione divina. L'errore è quello di passare dal piano logico, cioè da un semplice pensiero, a quello ontologico, che è irrazionale;-La prova-La provaQueste idee hanno una funzione regolativa, che non portano alla conoscenza di un oggetto, ma guidano e orientano la conoscenza.In questo scritto, Kant avvia una riflessione sull', sul comportamento. Vuole rispondere alla domanda "che cosa devo fare?". Individua così nella ragione alcune regole che l'uomo deve seguire, dette. La ragione, in questo caso, non è una, che punta a conoscere, ma è una, che punta invece al fare e che coincide con la, per la quale è necessario che ci sia. Se non ci fosse libertà, per Kant, la legge morale non potrebbe trovarsi all'interno dell'umanità. Queste leggi non possono essere condizionate daper poter essere morali, non deve esserci qualcosa di concreto. Laè un, una necessità incondizionata. Ha la forma del, per cui è un; è un "tu devi". Inoltre, un'azione ha valore morale solo se è compiuta per dovere ed è fine a se stessa, a prescindere dagli impulsi egoistici dell'uomo.Gliimplicano una costrizione della volontà e possono essereGlinon hanno valore morale, poiché hanno la funzione del "se devi…", in vista di un premio o di un guadagno. Essi si suddividono inGlihanno valore morale, poiché rappresentano un'azione necessaria e fine a se stessa. Hanno la funzione del "tu devi". Solo con gli imperativi categorici si ha la. È un comando che vale in modo assolutamente oggettivo, ovvero per tutti gli esseri pensanti.Gli imperativi ipotetici sono propri degli animali, mentre quelli categorici portano alla santità e l'uomo può scegliere se seguire la moralità oppure no.Gli imperativi categorici possono dividersi in tre forme:1-"Agisci solo secondo quella massima che, al tempo stesso, può volere che divenga una legge universale", cioè bisogna agire secondo una massima che valga per tutti, universale.2-"Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona, sia in quella di ogni altro, sempre come fine e mai semplicemente come mezzo". L'uomo dunque non può essere strumentalizzato poiché è un soggetto, non un oggetto. Bisogna rispettare la dignità umana e vedere l'essere umano fine a se stesso.3-"Agisci in modo tale che la volontà, in base alla massima, possa considerare contemporaneamente se stessa come legislatrice." Quindi, l'uomo può creare le leggi morali, che sono già presenti in lui. Esse nascono contemporaneamente dentro l'uomo e lo rendono umano e migliore. Per cui, la legge morale non deriva dall'esterno e non deve essere una costrizione.L'etica kantiana è un'poiché caratterizzata dal formalismo. Infatti, glinon indicano la materia, cioè cosa si deve fare, ma prescrivono solo la forma dell'agire, ovvero il modo con cui ci si deve comportare. Essa è anche un'poiché caratterizzata dal, secondo cui la moralità consiste nel dovere per il dovere. La volontà deve dunque adeguarsi alla legge morale senza secondi fini. Bisogna realizzare il "sommo bene", che è l'unico vero obiettivo. Vi è poi anche l', secondo cui non è morale ciò che si fa ma lo è l'intenzione con cui lo si fa. Infatti, se manca l'intenzione, allora manca anche la moralità. Bisogna essere convinti dell'azione che si compie. Il dovere e la buona volontà, secondo Kant, innalzano l'uomo al di sopra del, dove vige il meccanicismo delle leggi naturali. Quindi, quando agisce moralmente, l'uomo entra a far parte del, il mondo della libertà, quello metafisico, e solo l'uomo può distaccarsi dalle logiche della fisica.La "Critica della ragion pratica", come la "Critica della ragion pura", si suddivide in sezioni:-L', dove tratta della legge morale;-La, in cui Kant prende in considerazione l'assoluto morale, che consiste nel "sommo bene", che, a sua volta, consiste nell'unione tra lae la. La felicità, però non deve essere il fine dell'uomo, altrimenti la moralità verrebbe condizionata. Quest'unione dà origine ad un'. Infatti, in questo mondo, quest'unione è quasi del tutto irraggiungibile. Per poter uscire da questa antinomia, per Kant è necessario introdurre alcuni postulati, ovvero degli enunciati non dimostrati ma che si accettano poiché considerati scontati. Essi sono le condizioni dell'esistenza e della pensabilità della morale stessa. I postulati sono tre:-L': "Poiché la santità non è realizzabile in questo mondo, va presupposto un tempo infinito in cui sia possibile progredire verso la perfezione". Quindi, questo postulato fornisce all'uomo la possibilità di disporre di un tempo infinito per adeguarsi alla legge morale, garantendogli una vita dopo la morte.-L', ovvero l'esistenza di una volontà santa e onnipotente in cui il sommo bene sia realizzato e, quindi, l'esistenza di una volontà in cui felicità e virtù coesistono. Dio garantisce la realizzazione di tutto ciò.-La: la presenza di una legge morale presuppone la presenza della libertà, che è a condizione stessa della morale. Infatti, l'uomo ha la possibilità di scegliere se accettare o rifiutare questa legge.Questa teoria di postulati mette in luce il primato della ragion pratica, che permette all'uomo di ampliare la propria conoscenza, poiché tratta il noumeno, che la ragione teoretica non è in grado di dimostrare.In quest'opera, Kant mette in atto una sintesi delle altre due opere precedenti, partendo dai risultati ottenuti da essi. Attua così una forma di dualismo.Nella prima opera, Kant tratta della visione della realtà naturale in termini meccanicisti (fisica della natura), attraverso una. Infatti, la natura è fatta da leggi ferree di causa ed effetto, basato sul rapporto spazio-tempo. Quindi, emergono qui la scienza e il punto di vista fenomenico, dove non vi è spazio per la libertà.Nella seconda opera, egli parla della libertà e tratta il punto di vista noumenico, la cui fine è il raggiungimento del "sommo bene".Nella "Critica del giudizio", egli studia il, una terza facoltà che unisce i due mondi precedenti (fenomeno e noumeno).Ilè quella facoltà mediante cui l'uomo fa esperienza di quella finalità del reale, il senso del mondo, escluso dalla ragion pura e che la ragion pratica postulava senza però dimostrarla. È l'obiettivo finale. Il sentimento non può essere dimostrato fisicamente, ma è comunque un bisogno umano.Come la conoscenza, anche il sentimento trova espressione nei giudizi, detti. Quelli della conoscenza erano, dei giudizi conoscitivi della scienza che determinano gli oggetti attraverso l'uso delle categorie, dello spazio e del tempo. I, invece, si limitano a riflettere su una natura già conosciuta dall'intelletto e cercano di interpretarla attraverso le esigenze di finalità ed armonia dell'uomo, che sono due caratteristiche universali. Dunque, a una lettura fredda, quella scientifica, l'uomo cerca di dare una lettura più calda attraverso il sentimento. Kant divide questi giudizi riflettenti in due tipi:, che dà giudizi sulla bellezza;, che cerca lo scopo e i fini della natura.Entrambi questi giudizi convergono sulla finalità.Non ha una base scientifica e si sofferma sul. Tramite esso l'uomo osserva la bellezza della natura, che non è casuale, bensì ha uno scopo: l'oggetto va incontro ai suoi criteri di bellezza. La natura rappresenta ciò che il soggetto desidera. Si tratta di un bello trascendentale, in quanto è bello ciò che piace universalmente. Cogliere il bello non è basato su dei concetti, è qualcosa di disinteressato, senza finalità. Kant inoltre fa una distinzione tra il bello e il piacevole. Ilè quando l'uomo prova attrazione fisica verso un determinato oggetto e vuole possederlo. Non si tratta più di un giudizio estetico universale ma di qualcosa di soggettivo. È inoltre legato a uno scopo, per cui vi è un secondo fine. Oltre al bello, Kant coglie anche il, ovvero ciò che è grande in maniera smisurata, che è maestoso, al di là di ogni possibile confronto. Esistono due tipi di sublime:, che è un'estensione assolutamente grande nello spazio e nel tempo, come l'oceano, la galassia, le catene montuose eccetera;, che ha a che fare con una forza dirompente, smisurata, come le tempeste, gli uragani, i terremoti eccetera.Di fronte a queste potenze della natura l'uomo prova due tipi di sentimenti contrapposti: il, in quanto riesce a risvegliare nell'uomo l'idea di infinito, e il, in quanto l'uomo si sente piccolo e insignificante rispetto all'enormità della natura. Per Kant il sublime non sta nella grandezza della natura, ma nell'animo di cui giudica tali grandezze, e cioè nell'uomo stesso. Si trova nella sua legge morale, che è infinita e lo rende il vertice del mondo. È così che l'uomo prende atto della sua grandiosità.Esprime la capacità di pensare dell'uomo. Per Kant nulla esiste a caso, ma è tutto preordinato. Di fronte all'ordine naturale, l'uomo non può fare a meno di pensare che si presenti in un determinato modo per rispondere alle sue esigenze: l'uomo è il fine di ogni cosa. Si vuole così andare oltre a una visione meccanicista della realtà. Il casualismo non dà una spiegazione sufficiente a tutto, ci vuole il sentimento. Kant, dunque, vuole integrare la conoscenza scientifica con una sentimentale. Vi è una finalità oggettiva, propria dell'oggetto, un fine che non si coglie immediatamente ma è da ricercare, in quanto insito nella natura. Il finalismo esiste anche nell'uomo, in quanto senza di lui il mondo sarebbe un deserto: il mondo è il campo in cui l'uomo può esercitare la sua moralità.