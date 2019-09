Idealismo - Caratteri generali

Caratteri generali dell'idealismo

Durante il Romanticismo, la filosofia è caratterizzata da un apprezzamento del pensiero kantiano, che verrà poi superato. Per Kant il mondo è ridotto al soggetto, che è finito. Il soggetto viene ora assolutizzato. Per i romantici esso diventa l'unica realtà esistente e l'oggetto è prodotto dal soggetto. I pensatori di questo periodo sono quindi critici o immediati seguaci di Kant e importanti sono Reinhold, Schulze, Maimon e Beck. Questi filosofi apprezzano la "rivoluzione copernicana" svolta da Kant, però constatano che nel suo pensiero sussistono una serie di contrapposizioni:-Sensibilità contro l'intelletto;-Ragione pura contro ragione pratica;-Fenomeno contro noumeno.Essi credono che sia necessaria una rimodulazione della filosofia kantiana, perché per loro è necessario superare questi dualismi e dare un'immagine unitaria dell'uomo e del mondo. In sintesi, bisogna ricondurre le contrapposizioni ad un unicoIn particolar modo, vengono mosse due critiche:1-Questa "cosa in sé" si riferisce a qualcosa che può essere solo pensato, ma a cui non corrisponde alcun oggetto, in quanto non vi è una rappresentazione conoscitiva. Dunque, poiché manca l'oggetto, il pensiero è incompleto. Si configura così un progetto impossibile, perché per esistere deve esserci un oggetto pensato dal soggetto.2-La "cosa in sé" viene concepita da Kant come una causa reale ma non conoscibile. Affermando che la "cosa in sé" è causa delle nostre sensazioni si contraddice, poiché applicherebbe il concetto di causa ed effetto anche al noumeno, applicando così una dellea qualcosa di non fenomenico.Da queste critiche prende vita un nuovo pensiero, l'Il termine "" presenta vari significati. Appare per la prima volta nel 1600 per designare soprattutto la filosofia platonica, dove la realtà autentica era costituita dall'iperuranio, il mondo delle idee. Però, fra il 1700 e il 1800, questo termine identifica una specifica posizione filosofica che si sviluppa in Germania e che giunge a concepire la realtà come ideale, frutto dell'idea, dello spirito, e quindi prodotta da un soggetto infinito, assoluto e trascendentale. Gli idealisti vedono Dio nelle cose stesse, nella natura. Per loro tutto è spirito, che è l'unica realtà esistente, dapprima nella natura e poi anche nell'umanità. Gli esponenti principali dell'Idealismo sono:, padre dell'Idealismo, padre dell', padre dell'