Hegel, Georg Wilhelm Friedrich - Logica

La Logica

Nel pensiero filosofico di Hegel, la Logica studia l’idea "pura" e prende in considerazione la struttura logico-razionale del mondo. L’oggetto della logica è il pensiero, ovvero non una facoltà dell’individuo, ma ciò che di più oggettivo e universale esista. In Hegel la logica diventa espressione dell’ontologia (come aveva identificato già Parmenide e anche Aristotele ); l’idea, cioè, non è solo la realtà che io penso, ma è anche la realtà stessa. Questo concettto giustifica il fondamento hegeliano dell’identità tra ragione e realtà. La Logica, in Hegel, si divide in tre momenti:

-logica dell’essere: studia l’essere nel suo essere ontologicamente dato, cioè nella sua sostanza secondo le categorie della qualità, della quantità e della misura.

-logica dell’essenza: è il momento in cui l’essere si svuota di senso ed è il momento in cui si coglie il significato più profondo dell’essere, cioè l’essere come essenza.

-logica del concetto: è la risoluzione del rapporto tra essere ed essenza, restituendo al meglio il valore di entrambi, grazie al concetto della ragione, ovvero "lo spirito vivente della realtà". Il concetto di tutti i concetti è l’idea, che è la totalità della realtà in tutta la ricchezza delle sue determinazioni e relazioni interiori.

Hegel, inoltre, individua precise corrispondenze tra i momenti dell’idea nella sua attuazione logica e la storia del pensiero, in linea con il principio idealistico secondo cui la vera filosofia si identifica con la storia della filosofia. Hegel associa la logica dell’essere alla filosofia dei presocratici, la quale era ancora "immatura" perché si limitava a mettere a fuoco il mondo esterno, senza riflettere su se stessa. Successivamente, con Platone e con Aristotele avviene la svolta antropologica e l’uomo comincia a studiare l’essenza, studiando quindi l’essere metafisico. Infine la logica del concetto si incarna nella filosofia idealistica che riesce a mettere in relazione l’essere con l’essenza.