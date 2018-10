Concezione illluminista della storia

Durante il periodo illuminista ci sono state diverse accuse di. Prima degli illuministi c'era stato un interpretazione in termini teologici, giudaici della storia. Il punto di riferimento era ildi Sant'Agostino e benché Machiavelli e Guicciardini avessero provato a laicizzare la storia i più l'avevano interpretata il rapporto alla mano segreta di Dio. Secondo gli illuministi sono gli uomini a determinare il corso della storia, la storia il rapporto all'evoluzione umana. Il Candido ditratta del terremoto di Lisbona del 1755., il protagonista dell'opera, e l'emblema dell'interpretazione umana della storia. In questa catastrofe viene da chiedersi dove fosse Dio che non interviene in termini provvidenzialistici e pertanto si parla di. Aspra è anche la critica contro il medioevo inteso comeL'unica civiltà che viene giustificata è quella primitiva e si orienta verso una storia detta primitivistica. Importante anche la differenza tra l'uomo naturale e l'uomo artificiale, il primo vive a contatto con la natura e trova la sua massima espressione nela opera di Rousseau.Alcuni critici hanno giustificato gli illuministi che consideravano periodi come quelli di, Pericle e Luigi XIV onorevoli. I rivoluzionari francesi si appellarono al rifiuto della storia illuminata e imposero ildell'insegnamento della storia perché era un passato che non doveva essere ricordato ma il pessimismo storico si accompagna una forma diin quanto la storia assume comunque valore in termini diattraverso la ragione.