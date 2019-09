Freud, Sigmund - Analisi sul passato evolutivo dell’uomo

Freud: analisi sul passato evolutivo dell’uomo

Freud afferma che quello che l’individuo vive a livello personale viene vissuto in quanto è un essere umano.Ne “il disagio della civiltà“ Freud fa un’analisi sul passato evolutivo dell’uomo nella storia in cui individua tre grandi momenti di crisi dell’uomo:1- rivoluzione scientifica: l’uomo non è più al centro dell’universo (Niccolò Copernico: prospettiva eliocentrica),2- Teoria dell’evoluzione della specie di Charles Darwin: l’uomo è consapevole che il suo passato evolutivo è simile a quello degli animali,3- l’uomo si deve rendere conto che ciò che lo costituisce come essere razionale è una piccola parte della sua personalità; “l’uomo non è nemmeno padrone di sé stesso“: chi fa da padrone è l’inconscio stesso.L’uomo ha quindi dovuto ridimensionarsi, contrariamente al pensiero filosofico di Hegel, secondo cui l’uomo era riuscito ad emergere dalla natura e con la ragione a svilupparsi nella relazione con gli altri essendo lui a dominare.La società deve tenere presente del singolo individuo; queste ferite narcisistiche, l’uomo le esprime nella relazione con gli altri. La stessa società e presieduta dalla medesima conflittualità tra io, es e super-io.Ogni società elabora un percorso di crescita: è ciò che consente l’apertura di un canale attraverso cui esprimiamo le pulsioni che non ci possiamo permettere di esprimere individualmente.