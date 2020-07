Zenone, di Elea - Paradossi logici

Zenone di Elea, i paradossi logici

La riduzione dell'assurdo

Confutazione delle tesi sul movimento e il paradosso di Achille

Zenone era un filosofo che sosteneva le tesi principali del maestro Parmenide, ossia:• l’essere è• l’essere èpertanto, cercava di confutare coloro che affermavano:• la(come i pitagorici);• il(come gli eraclitei)Per fare ciò, Zenone si servì di un metodo che consiste nell’ammettere ipoteticamente la tesi errata per poi mostrare le conseguenze paradossali (=contro opinione comune) – Tecnica della riduzione dell’assurdoUno dei paradossi più celebri è quello di “Achille dal piede veloce”Achille compete con una tartaruga ma non potrà mai raggiungerla nel caso in cui questa abbia anche poco vantaggio.Infatti nel momento in Achille sarà riuscito a raggiungere il punto di partenza dell’ animale, quest'ultimo avrà compiuto già un altro tratto e così via. Achille non potrà raggiungerla perché, secondo Zenone, il corpo il movimento non arriverà mai alla meta perché dovrà percorrere infiniti spazi.Secondo Aristotele invece: spazio fisico reale è finito, divisibile in porzioni definite, invece l'infinito deve essere considerato un concetto della ragione.