Analisi del pensiero di Platone

La morte di Socrate ha segnato la sua psicologia, è un consigliere politico molto importante ed è del partito filo-oligarchico. Abbiamo molti scritti completi e nei primi scritti assume lo stile di Socrate. E' il primo autore dell'antichità di cui abbiamo quasi tutte le opere e in molti scritti è presente la poesia.Nei suoi scritti sono presenti molte persone, così ognuno può dire la sua.Scrive Il trattato (uno scritto in prosa), Le lettere, I dialoghi (la maggior parte delle opere), Apologia di Socrate (sia in versi che in trattato).Gli scritti si dividono in:- scritti della giovinezza;- scritti della maturità - scritti della vecchiaia.Apologia di SocrateL'interesse di Platone era di tipo politico e per lui non ci si può occupare della politica se prima non ci occupiamo della morale.Lo scritto esamina Socrate, l'uomo più giusto di Atene e Platone ritiene che non tutti gli uomini siano uguali. Egli usa un linguaggio molto facile e figure letterarie difficili da capire, fa anche uso di miti per spiegare qualcosa. Per esempio il mito dell'androgino (esseri viventi con caratteri sessuali sia maschili che femminili) dice che all'inizio della storia dell'umanità non esistevano esseri maschili o femminili e dopo un peccato gli esseri sono stati divisi.Amore platonico = parte dall'amore fisico e finisce con l'amore idealePer lui l'amore è desiderio ed è causato dalla mancanza dell'altra metà. Per esempio gli dei non amano perché non gli manca niente, mentre agli uomini si. l'amoreL'amore è graduale per Platone ed è un male quando non sfocia in qualcosa di superiore:- attrazione fisica;- amore per le cose belle;- amore per il bene.Per Platone un grande segnale per l'umano è la conoscenza e non ha senso che gli dei non conoscano.Dottrina delle ideeLa ricaviamo con il Simposio, dice che noi abbiamo già vissuto in un mondo in un mondo iperuranio ma, quando nasciamo, non ricordiamo niente dell'altro mondo.Abbiamo visto nell'altro mondo tutte le perfezioni possibili e immaginabili e nell'altro mondo si trovano le idee, gli spiriti e i rapporti tra le perfezioni.le idee = sono entità metafisiche perfette, astratte, di natura spirituale, il modello di tutte le cose di questo mondo, la copia perfetta, ontologiche