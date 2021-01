Video appunto: Parmenide - Revisione del metodo razionale

Parmenide - la revisione del metodo razionale

Il mondo delle apparenze

Parmenide basa la sua filosofia sulla verità e sull'opinione.Il suo obbiettivo è la ricerca del sapere, una ricerca che deve essere condotta in modo razionale (facendo uso della logica); egli intende il metodo razionale in senso molto diverso rispetto ai suoi predecessori, i quali partivano da un'osservazione e, in seguito, grazie al ragionamento davano una spiegazione; per Parmenide, invece, l'osservazione non è il punto di partenza adeguato: la ragione deve basarsi unicamente su se stessa, senza fare affidamento all'esperienza.Per Parmenide esistevano 2 strade: la verità e l'opinione. La verità deriva dalla ragione e l'opinione dall'oservazione. Esse vanno conosciute entrambe così da poter capire la perfezione della prima e l'instabilità dell'altra.