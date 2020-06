Tesina terza media 2020, Picasso: idee e collegamenti con le altre materie

Collegamenti e idee per la tesina con Picasso

L’esame si avvicina! Anche se quest’anno prevederà soltanto la preparazione della tesina, non vuol dire che non ci si debba impegnare nello svolgimento di quest’ultima!e dai voti che avete raggiunto nell'ultimo anno. In questa pagina vi daremo deidelleper collegare il pittorealle altre materie.Il Cubismo nasce come metodo artistico che ha la caratteristica di rappresentare un oggetto non nella sua apparenza, ma nella sua essenza più pura. Nella prima metà del novecento, Picasso, insieme a Braque, viene considerato il fondatore di questa visione intima della pittura, e nelle sue opere (soprattutto quelle degli ultimi due periodi) si ritrovano i tratti più importanti del movimento. I collegamenti più coerenti potrebbero essere ad esempio:(collegandosi al Guernica) integrandoapprofondendo, inpotreste fare un confronto con ilricollegandovi ad autori come. In scienze un’idea sarebbe quella di prendere spunto dalla visione interiore dell’oggetto artistico per approfondire il discorso sugli atomi.Anche se è un argomento molto scelto e molto comune per una tesina, c’è comunque la possibilità di renderlo originale e unico nel suo genere: cogliete aspetti particolari della storia e rendeteli il vostro punto di forza! I collegamenti sono molti: inci sono davvero molte alternative ma alcune delle più valide sono sicuramente. Inapprofondite ile delle sue ripercussioni a lungo termine sull’organismo umano e sul pianeta. In arte parlate del Guernica e delle sue caratteristiche principali collegate al secondo conflitto mondiale. Se state cercando dei collegamenti conpotrebbe essere la scelta giusta (era molto amato e conosciuto nella Germania nazista).Durante il corso della sua vita Picasso è sempre rimasto fedele alle sue idee politiche, vicine a quelle del comunismo. I collegamenti per questo argomento potrebbero essere:(ripercorrendo le tappe del cambiamento del paese durante il regime),potreste parlare di(e della sua adesione al partito comunista italiano),potrebbe fare al caso vostro, satira nei confronti del comunismo sovietico. Per terminare, conpotreste discutere della