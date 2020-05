Tesina di terza media 2020 sul coronavirus: idee, argomenti e collegamenti

Collegamenti per tesina sul Coronavirus: i virus

Anche se questa pandemia ha un po’ sconvolto i nostri piani, per chi si trova a dover affrontare gli esami, va comunque mantenuta la concentrazione per riuscire a portare a termine questa avventura. Se stai per affrontare le ultime settimane del tuo ultimo anno di scuola media, saprai che, su cui si baserà il voto finale insieme alla tua media scolastica.Per questo motivo in questa pagina ti forniremo collegamenti utili nel caso in cui vuoiIl collegamento più evidente con la nostra situazione odierna è sicuramente quello con i virus, che con un po’ di creatività e impegno può essere collegato con molte materie. Prima tra tutte, parlando anche dele poi allargando il discorso allo sviluppo dei virus nell’organismo umano. Inpuoi parlare delladove il virus ha attaccato l’uomo per la prima volta.il discorso potrebbe partire dal(avvenuto in provincia di Latina nel ‘43, quando venne diffuso il plasmodio della malaria, infettando molti civili). Ine di come la peste influisce nel corso degli eventi. Insomma i collegamenti non sono pochi!In questo periodo di fake news se ne sono sentite davvero di tutti i colori. Una tesina incentrata sulla stampa e su come le bufale influiscano sulla collettività potrebbe essere una buona scelta. In fin dei conti non è un argomento molto trattato nelle tesine, farai sicuramente una buona impressione. In storia potresti portare ad esempio tutte le(come la diffusione della notizia della morte di Napoleone nel 1814),puoi invece parlarenella sua essenza senza abbellirla in nessun modo. Inpuoi parlaree di come la libertà di stampa influisce sulla nostra vita quotidiana.Nelle prime settimane di emergenza, purtroppo si sono verificati molti episodi di discriminazione nei confronti di persone di origine asiatica, sfociati a volte in vera e propria violenza. Questo fenomeno può essere ripercorso nella storia, parlando magari anche più in generale della discriminazione razziale e dell’idea del diverso. Riprendendo questo argomento inil collegamento più ovvio sarebbe quello riguardante la. Da qui puoi agganciarti aparlando dellee degli studi fatti al riguardo. Inpuoi ad esempio approfondire la vicenda che ha reso celebre, ovvero quando si rifiutò di cedere il suo posto sull’autobus ad un uomo bianco, e delle conseguenze che ha dovuto affrontare.