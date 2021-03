Esame di terza media 2021, come viene valutato e come si arriva al voto finale

Esame di terza media 2021, come si arriva alla valutazione

L'esame dianche quest'anno, per via dell'emergenza Covid-19, sarà diverso rispetto al previsto. L' esame di Stato prevede solo una prova orale e la realizzazione di un elaborato da parte degli studenti che dovrà essere consegnato prima degli esami. Vediamo nel dettaglio come si svolge la valutazione e come si arriva al voto finale.L'esame disi svolgerà, a meno di un quadro epidemiologico in peggiornamento,. L'articolo 9 dell'ordinanza ministeriale prevede che potrebbe svolgersi in video conferenza nel caso in cui si ravvisi l'impossibilità a svogerlo in presenza. L’esame in video conferenza o in altra modalità sincrona è previsto, inoltre, per i candidati impossibilitati a essere presenti perché in ospedale o luoghi di cura o perché impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame. Dopo lo svolgimento della prova,. La commissione, infatti, in sede di riunione preliminare procede alla definizione dei criteri di valutazione della prova d'esame, delibera su proposta della sottocommissione la valutazione finale espressa in decimi e delibera all'unanimità in caso di attribuzione della menzione di lode.L'esame di terza media risulta superato. Il voto scaturisce dalla media tra il voto di ammissione e quello della prova d'esame con media arrotondata per eccesso se pari a 0.5.. La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, per la cui attribuzione si deve tener conto delle valutazioni conseguite nel triennio e della prova d’esame.. In caso di mancato superamento dell'esame va indicata la sola dicitura "non diplomato".