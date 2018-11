Esame di terza media: idee originali per la tua tesina

Tesine terza media originali: testa fra le nuvole

Tesine originali terza media: mente scientifica

Tesina terza media originale: La vita è bella

Tesina originale terza media: guerra, pace, diritti

Terza media tesina originale su violenza e bullismo

Sicuramente i vostri prof, per voi che siete in terza media, vi daranno quotidianamente il buongiorno con. E allora, ve lo chiediamo anche noi, ci avete pensato? Se negli ultimi mesi avete spremuto le vostre meningi inutilmente e ogni volta che avete provato a chiedere un consiglio vi siete sentiti rispondere “Scegli la prima guerra mondiale” o “Perché non una tesina sul Romanticismo?”, Skuola.net viene in vostro soccorso e vi proponeE se non bastasse, potete sempre consultare la sezione dedicata proprio al vostro esame di terza media , con spunti, consigli e numerosegià realizzate a vostra disposizione.L’argomento scelto per ladeve, in qualche modo, rispecchiare il vostro modo di essere. Quindi,e amate i cartoni animati, il mondo Disney e le canzoni d’amore, dovetee la sua “Alice nel paese delle meraviglie”. Vi sembra impossibile trovare collegamenti adatti? E allora sentite qua! La regina di cuori, cattiva, spietata, padrona di un regno di terrore e paura, non vi ricorda un po’ ilMeglio dinon potreste scegliere: il suo “Uno nessuno e centomila”, infatti, ha come punto focale proprioquello che vive la povera Alice, confusa tra sogno e realtà. E riguardo il sogno, appunto, perfetto è il collegamento con Scienze e il funzionamento del cervello umano.Se il tema precedente sicuramente colpirà soprattutto le ragazze, Skuola.net ha un’idea anche per i maschietti. Che ne dite di unaPartendo dallasarà facile ricollegarsi alloalla Geografia della Cina e al suo programma spaziale. Lapotrebbero essere argomenti perfetti per Scienze e per Letteratura perché non scegliere un autore proprio del secondo dopoguerra? Ray Bradbury e il suo “Le cronacheMarziane” calzano veramente a pennello.Larimane il vostro soggetto preferito, ma non sapete proprio come trasformare un lavoro che potrebbe risultare banalePartite dal film di Benigni “La vita è bella”.compositore tedesco molto amato dai protagonisti del film, potrebbe esse la scelta giusta per Educazione Musicale.sicuramente, pittore particolarmente attivo contro violenza, guerra e distruzione. Primo Levi e il suo romanzoovviamente, e gli Stati Uniti d’America per Geografia.Il razzismo, la lotta per i diritti umani e le figure emblematiche che hanno condotto più o meno pacificamente le loro battaglie per i diritti civili:, soprattutto se siete particolarmente interessati a temi storici e politici. Per Geografia, quindi,è la scelta ad hoc.la battaglia di Rosa Parks contro il razzismo,Se amate la musica dei cantautori italiani, poi, potreste scegliere unche tratti proprio il tema della guerra e del rispetto dei diritti. Un esempio? Auschwitz, di Francesco Guccini. Poi, per Lingua Inglese, potreste commentare il famosissimoVisti i numerosi casi di attualità in merito al bullismo a scuola e al cyberbullismo sui social network, potreste scegliere proprio la. Facile, in questo modo, parlare ancora una volta di razzismo e deiPer Letteratura scegliete il Rosso Malpelo di Verga, esempio perfetto di bulletto ottocentesco. Studiate francese?allora, storia di una banda di monelli del primo Novecento, farà al caso vostro.Francesca Fortini