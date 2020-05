Esame di terza media 2020, con la tesina anche un colloquio orale (online)

Esame di terza media, le ultime variazioni

Manca solo l'ordinanza, ma ci sono pochi dubbi. Rispetto alle ultime indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane c'è una piccola novità: salta l'esame come inteso fino all'anno scorso, causa coronavirus,. L'elaborato non dovrà necessariamente riguardare tutte le discipline.Rispetto a quanto detto ad aprile dalla ministra dell'Istruzione,, nelle ultime ore prende quota l'idea di realizzare un colloquio orale su quanto realizzato con l'ausilio dei docenti: così riporta un articolo de Il Corriere della Sera . Fino a ieri tutti quasi convinti che bastasse consegnare la tesina e poi essere valutati sulla base anche dell'andamento scolastico dell'ultimo anno. E invece no. Non ci sarà il tema d'italiano, non ci saranno lo scritto di matematica e lingua,. Il colloquio on line sarà multidisciplinare, ma incentrato anche solamente su una parte del programma svolto.A differenza dell'esame di maturità su cui si lavora per farlo in presenza, l'orale dell'esame di terza media si farà, a meno di clamorosi sviluppi,. Un modo, secondo quanto segnala il quotidiano, anche per dare la possibilità ai ragazzi di. Già alcune scuole, comunque, aveva deciso in autonomia, deliberando comunque un esame orale a distanza.Secondo le ultime indicazioni ministeriali, la tesina sarà l'ultima parte di un processo molto più ampio che prevedere la valutazione dell'intero ciclo di studi dell'alunno.. Il voto finale, in decimi, sarà la somma di queste valutazioni.. Invece, solo per i candidati privatisti, la valutazione sarà affidata agli esiti della discussione dell’elaborato presentato.