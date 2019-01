Sistema muscolare - Caratteristiche

I muscoli

La caratteristica del muscolo, che è la parte contrattile dell' apparato locomotore , è la contrazione.Il risultato più evidente della contrazione è il movimento. La contrazione avviene quando i filamenti proteici di cui è composto il muscolo scorrono gli uni sulle altre in seguito ad uno stimolo nervoso,Nel corpo umano vi sono tre tipo di muscoli:Scheletrici detti anche volontari o striati. Striati perché al microscopio elettronico presenta zone chiare e zone scure; volontario perché agisce con innervazioni del sistema nervoso periferico sotto il controllo della nostra volontà.Cardiaci detti anche involontari in quanto innervati dal sistema nervoso autonomoLisci propri dei vasi sanguigni e degli organi interni.Le proprietà del muscolo sono la:- Contrattilità, ovvero la capacità di accorciamento;- Estensibilità, ovvero la capacità di allungamento;- Elasticità, ovvero la capacita di ornare alla lunghezza originale dopo un'azione.- Eccitabilità, ovvero la capacità di reagire ad uno stimolo.I muscoli sono costituiti da acqua per circa l’80%, il 16 % è costituito da proteine, il 3% da grassi e l’1% da zuccheri.Il muscolo scheletrico è composto da migliaia di cellule di forma allungata chiamate fibre muscolari organizzate in fasci. Ogni fibra è rivestita dal tessuto connettivo che termina con un tessuto più denso chiamato tendine.