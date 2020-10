Le olimpiadi moderne

Altri aspetti delle Olimpiadi

I giochi olimpici hanno avuto origine nell’antica Grecia alla fine del XIX secolo. Attualmente i Giochi sono aperti a tutti, anche ai migliori atleti professionisti del basket e del calcio. I Giochi Olimpici sono ormai considerati la principale competizione sportiva del mondo.Le idee e il lavoro di diverse persone hanno portato alla creazione delle Olimpiadi moderne.L'architetto più noto dei Giochi moderni è stato Pierre, barone de Coubertin , nato a Parigi nel 1863. All'età di 24 anni Coubertin decise che il suo futuro era nell'istruzione, in particolare nell'educazione fisica. Nel 1890 si recò in Inghilterra per incontrare il Dr.William Penny Brookes , che aveva scritto alcuni articoli sull'istruzione. Brookes aveva anche provato per decenni a far rivivere gli antichi Giochi Olimpici, prendendo l'idea da una serie di moderne Olimpiadi greche tenutesi a Atene a partire dal 1859.Sperava che i nuovi Giochi riportassero gli ideali di eccellenza sia fisica, mentale e spirituale mostrati negli antichi Giochi. Nel 1892, Coubertin introdusse per la prima volta l'idea di ricominciare i Giochi Olimpici. Così nel 1894 Coubertin fondò il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e iniziò a pianificare le prime Olimpiadi moderne. I primi Giochi Olimpici moderni si tennero nel 1896 ad Atene, in Grecia, un luogo adatto per riaccendere lo spirito dei primi Giochi greci. Coubertin rimase presidente del Comitato Olimpico Internazionale fino al 1925. Egli ha scritto la Carta olimpica, il protocollo e il giuramento degli atleti e ha anche pianificato le cerimonie. A causa della prima guerra mondiale, i giochi non si sono svolti nel 1916. Né si sono svolti nel 1940 e nel 1944, durante la seconda guerra mondiale.Le Olimpiadi originali si sono sempre tenute all'Olimpia. Quasi ogni Olimpiade moderna viene celebrata in o vicino a una diversa città del mondo. I primi Giochi erano aperti solo ai cittadini greci e agli atleti di altri paesi del Mediterraneo. I Giochi moderni incoraggiano tutte le nazioni a partecipare. Una persona può entrare se il suo paese ha un Comitato Olimpico Nazionale (NOC) riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale. Gli eventi per le donne sono diventati uno dei principali interessi nei Giochi moderni e i vincitori ricevono riconoscimenti pari a quelli assegnati ai vincitori maschili. Gli antichi greci promuovevano la cultura dando onori per i successi culturali ai Giochi Olimpici. Le Olimpiadi moderne ospitano un festival artistico, in cui la cultura del paese ospitante viene mostrata in varie forme d'arte.Le gare podistiche, i salti, il lancio del disco e del giavellotto, la boxe, il wrestling e alcuni altri eventi furono riportati dai Giochi Olimpici originali. Ma le attuali competizioni olimpiche come ciclismo, canoa e vela, calcio (calcio), basket, judo, tiro con la carabina e pallanuoto all’inizio erano sconosciute.Uno degli eventi più estenuanti delle Olimpiadi moderne è la maratona. Questa corsa podistica su una distanza di 42 chilometri è una prova suprema della resistenza dei corridori. La maratona non si è svolta ad Olimpia, ma ha origine nell'antica Grecia.Nel 1924, i Giochi invernali divennero una nuova caratteristica delle Olimpiadi moderne. Tali sport a basse temperature come il pattinaggio di coppia e di figura, l'hockey su ghiaccio, il bob e il biathlon (tiro con la carabina su un corso di sci di fondo) non avrebbero mai potuto svilupparsi nel clima caldo della Grecia, sebbene il pattinaggio di figura e di coppia e l'hockey su ghiaccio lo avessero stato incluso nei giochi moderni precedenti. Fino al 1992, i Giochi invernali si sono svolti nello stesso anno dei Giochi estivi. A partire dal 1994, i Giochi invernali ed estivi si sono tenuti a due anni di distanza, su cicli separati di quattro anni.I Giochi Olimpici hanno dei simboli importanti, come:• la bandiera, è composta da cinque cerchi intersecati tra di loro di colore differente, che raffigurano i cinque continenti. Essa fu utilizzata nel 1914 al congresso Olimpico a Parigi;• il motto olimpico è “Citius! Altius! Fortius!” cioè “Più veloce! Più in alto! Più forte!”. Questo motto serve per incitare gli atleti a superare i propri limiti personali e fare sempre meglio;• la fiamma olimpica, che viene trasportata dalla torcia e viene accesa nel braciere durante lo svolgimento dell'Olimpiade. La presenza del fuoco avvenne nel 1928 e da quel momento venne sempre utilizzata.