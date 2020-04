Franchising - Spiegazione

Franchising

“Franchising” è un termine derivante dall’inglese che richiama il concetto di “concessione”.Si tratta di un contratto atipico, da tempo diffuso negli Stati Uniti e da alcuni anni anche in Europa, con il quale viene instaurato un complesso rapporto di collaborazione tra un produttore di beni o un fornitore di servizi (= franchisor) e un distributore (= franchisee).A differenza di altre figure affini, quali la concessione di vendita con esclusiva o le licenze di sfruttamento di brevetti o marchi, Know-how (con le quali si attua un decentramento delle attività inerenti alla produzione e alla vendita di beni), il franchising dà vita ad una concessione di tipo “aggregativo”. Infatti, più che uno scambio di prestazioni, tra l’impresa principale e le imprese “satelliti”, si instaura una struttura di tipo associativo, caratterizzato da una fitta rete di vincoli.Il franchisor elabora un piano di mercato elaborato in modo minuzioso, studiato anche sotto il profilo esecutivo. Egli concede al franchisee l’utilizzazione del marchio e di eventuali altri segni distintivi della propria impresa come l’insegna e la ditta. , lo sfruttamento di brevetti d’invenzione e di altre conoscenze o segreti industriali. Generalmente, egli impartisce istruzioni sulle tecniche di marketing ed organizza corsi di formazione di personale specializzato e campagne pubblicitarie. Fornisce anche l’assistenza tecnica necessaria.Il franchisee paga un diritto fisso di aggregazione e, successivamente, un canone, proporzionato al giro di affari realizzato. Egli gode del vantaggio di poter introdurre sul mercato i prodotti dell’impresa concedente, ma, soprattutto, è messo in grado di esercitare i servizi come fossero propri, anche se sottoposti ad uno stretto controllo. Tale controllo da parte dell’impresa è giustificato dall’esigenza di garantire al servizio o al prodotto le medesime caratteristiche qualitative conosciute sul mercato dal proprio marchio.La funzione tipica del franchising è, quindi, quella di consentire il trasferimento dell’esercizio dio un servizio a una rete di distribuzione (es. catene di ristoranti, di alberghi, di scuole), superando le difficoltà insite nel fatto che un servizio non è altrimenti riproducibile in serie come, invece, avviene come un prodotto.