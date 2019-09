Fattori della produzione - Natura, capitale, lavoro e organizzazione

La natura

non riproducibili

rinnovabili

Il capitale fondiario

Il capitale

Beni strumentali

Importi monetari

Fisso

Circolante

Il lavoro

L’organizzazione

sono le risorse necessarie per attuare un ciclo produttivo e sono: il capitale fondiario (o natura), il capitale, il lavoro e l’organizzazione.Persi intendono i beni non prodotti dall’uomo, è costituito dalla terra (terreni coltivabili, aree edificabili, anche il mare).I fattori naturali possono essere:, e quindi una volta impiegati non si possono riutilizzare; e, e quindi fruibili illimitatamente come l’energia solare.Molto spesso la terra è oggetto di “modificazioni permanenti” che sono necessarie per un uso produttivo; queste modificazioni sono i miglioramenti fissi che formano con la terra un tutt’uno denominato; è composto dalla terra nuda e dai miglioramenti fondiari. Per esempio il capitale fondiario è l’azienda agraria costituita dal terreno agricolo (bene naturale) e da piantagioni (miglioramenti).Al capitale fondiario corrisponde il proprietario, il cui compenso è il beneficio fondiario (Bf); invece il compenso per il fattore natura è la rendita fondiaria.Persi intende qualsiasi bene naturale prodotto reimpiegato nella produzione; può essere costituito di:: prodotti in altri processi produttivi, come i macchinari o gli utensili;: necessari per anticipare le spese di produzione.Ilpuò essere:: se è costituito di beni a fecondità ripetuta (una macchina);: se è costituito di beni a fecondità semplice (il cemento).Il capitale è un prodotto destinato alla produzione di ricchezze ulteriori; ad esso corrisponde il capitalista, il cui compenso è l’interesse.Persi intende l’impiego delle forze del corpo (lavoro manuale) o delle facoltà della mente (lavoro intellettuale) in un’attività produttiva.Al lavoro corrisponde il lavoratore, il cui compenso è il salario (Sa) per il lavoro manuale, o lo stipendio (St) per il lavoro intellettuale.L’è l’attività svolta dall’imprenditore al fine di realizzare la produzione; il suo ruolo è quello di:•Decidere cosa e quanto produrre;•Acquistare i fattori produttivi necessari;•Coordinare i fattori e decidere in merito alle scelte del loro impiego;•Assumersi i rischi economici dell’attività svolta.È il motore che inizialmente muove e attiva tutti i fattori produttivi.Il compenso dell’imprenditore è il tornaconto (+/- T), esso può essere negativo o positivo; infatti è ciò che rimane nelle mani dell’imprenditore dopo che ha pagato tutte le persone economiche corrispondenti ai fattori che ha utilizzato.