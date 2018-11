I fattori della produzione

Per produzione si intende l'utilizzo di beni e/o servizi per ottenere beni e/o servizi di maggiore utilità. I beni e i servizi suddetti prendono il nome di. Questi sono necessari, perciò, per attuare un ciclo produttivo; sono individuati come fattori produttivi la, il, ile l'

-Per natura si intendono tutti i beni non artificiali. Questo fattore perciò è costituito dalla terra, intendendola però sia come, ad esempio, le materie prime del sottosuolo, sia come le aree edificabili.

I fattori naturali possono essere rinnovabili o non rinnovabili, a seconda della loro limitatezza.

-Per capitale si intendono tutti i beni materiali prodotti reimpiegati nella produzione e può essere costituito da:



Beni strumentali: beni prodotti in altri cicli produttivi, come ad esempio i macchinari Importi monetari, necessari per anticipare le spese di produzione



Fisso: capitale costituito da beni a fecondità ripetuta, perciò che non si logorano al primo utilizzo Circolante: costituito da beni a fecondità semplice, quindi utilizzabili solo una volta



Inoltre il capitale può essere:-Per lavoro si intende l'impiego di forze del corpo e delle facoltà mentali in un'attività produttiva.Al fattore lavoro corrisponde la figura del lavoratore, a cui spetta una retribuzione: il salario o lo stipendio.

-L'organizzazione è l'insieme delle operazioni svolte dall'imprenditore per la realizzazione della produzione.

Le operazioni principali sono:



Decidere cosa e quanto produrre;

Acquistare i fattori produttivi;

Coordinare i fattori;

Assumere i rischi dell'attività economica.



Quando il ciclo produttivo va a buon fine, si avrà un profitto, che può essere positivo o negativo.